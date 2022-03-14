【第五波疫情】公務員事務局局長聶德權政務助理檢測陽性　聶德權每日快測皆為陰性【不斷更新】

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新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（14日）再有職員確診或初步確診。

【12:09】

公務員事務局今日表示，一名職員的新型檢測呈陽性。該名職員為公務員事務局局長政務助理，日常主要在辦公室工作，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。他最近一次上班日期為3月12日。公務員事務局局長聶德權每日均有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性。

【11:05】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員確診，上環郵政局、跑馬地郵政局、興民街郵政局、筲箕灣郵政局、華富郵政局、赤柱郵政局、深水埗郵政局、屯門中央郵政局、沙田第一城郵政局、華明郵政局、彩明郵政局、將軍澳郵政局、東涌郵政局和長洲郵政局今日關閉，以按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。



香港郵政獲悉上述事件後，已安排所有相關郵務人員接受病毒測試。

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責任編輯：TOPick港聞組