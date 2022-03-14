【飛虎3壯志英雄】吳卓羲疫情下花7位數進軍潮界　投資從來不衝動：量力而為

▲ 吳卓羲投資有道，將推出自家設計figure和NFT。

現年42歲的吳卓羲（阿Ron）獲封「隱形筍盤」，因為阿Ron有靚仔外型之外，還投資物業、名車和名錶勞力士，此外喜歡收藏模型的他更於北京開設3層高的玩具博物館。

吳卓羲接受TOPick專訪，愛收藏Figue的他透露於疫情下另闢財路，計劃推出自家設計的Figue公仔和NFT，預計投資近7位數字：「除賺錢外，想透過這渠道讓大眾看到另一面的我。」

另外，阿Ron更分享物業投資之道，謂要看準時機和量力而為，近年看好將軍澳區的發展潛力，有意於該區搵筍盤作投資。

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親身拍危險動作

TVB劇集《飛虎3壯志英雄》近日正在播映中，劇裡吳卓羲飾演飛虎隊員高子樂，說到演出的辛酸，Ron稱最難忘是於建築天秤上拍攝的場面：「劇情講我爬上10多層樓高的駕駛倉裡，然後再跑去天枰另一邊射殺追擊手，因為有少許畏高，所以拍攝都時都幾驚險。」

另一幕難忘戲份是於停車場內拍攝，講述他由4樓跳落貨車頂：「因為要準繩地跳落車頂，所以試戲時都跳了5至6次，雖然都有點兒驚，但我相信武術組會保護我。」

對於被網民指再度演衝動派警察，吳卓羲即自我平反說：「純粹是他們認為吧，嗌交一定是勞氣，我看不到會溫柔地嗌交吧。我不太明白，是否其中一套劇是這樣子，即係發嬲的吳卓羲就代表衝動，我覺得要看上文下理，頂嘴就代表衝動？我又覺得不是吧，劇裡我因為Bosco做錯事而責罵他，卻說我衝動，事實上是不可演得太平淡。」

▲ 劇中不乏危險鏡頭。（劇照）

樂觀面對處境

入行22年的吳卓羲多次演出警察角色因而被封「御用警察」，他謂不介意被定型：「可能經常於電視劇裡演警察啦，其實我在不少電影裡也演反派，又沒問題吧，這並非很差的角色，又不是被定型為賊人或強姦犯。」

說到《飛虎3》於疫情肆虐期間拍攝，劇組也曾被迫停工，疫情對演藝圈帶來極大衝擊，吳卓羲抱著樂觀心態：「我覺得明天會更好，疫情總會過去，辦法比困難多。」

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展現自己另一面

疫情下，吳卓羲有新搞作，身為Figure迷的他於2019年初於北京開設《吳卓羲個人雕像模玩博物館》，近日為順應潮流，正構思推出自家品牌Figure、服飾和NFT。

充滿大計的他說：「不一定是財路，我相信藝人透過不同的渠道，可以讓大眾看到另一面的你，並非純粹只懂唱歌和表演，還會設計Figure、衣服和首飾，這是有益處。」

吳卓羲稱與內地團隊合作，拍檔會跟他研究設計構思，待慢慢改良才推出產品。

卓羲坦言創作遇到不少困難：「始終是自己第一次推出產品，當然希望盡善盡美，絕不可以馬虎了事，我希望以家裡的貓兒作為Figure藍本，再配以飛虎Full Gear制服，這樣可以代表著自己，總之有質量之餘，我想構思一些具話題性產品。」

▲ 吳卓羲於北京開設玩具博物館。

殺入潮玩界

問到有否上設計課程？卓羲續說：「沒有吧，純粹靠自己去創作，可能是在街上看到某顏色或圖案，然後記錄下來，返家再慢慢改良構圖。現今不少潮流品牌都推出衣服和Figure，所以要考慮會否跟人一樣，以免被人指抄襲，所以要有自己風格。」

卓羲續說投資近7位數字，預計3至4個月後推出：「其實收藏Figure都幾大花費，倒不如自己設計Figure加入潮玩行業，它不但止是公仔，更是一件藝術品。」

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投資有眼光

除設計自家品牌Figure，吳卓羲早年開始投資物業，現已擁有近值半億「磚頭」，他謂全靠當年媽咪提點：「她說我買那麼多模型公仔，不如考慮下買樓，始終投資磚頭最穩陣。」

說到投資心得，吳卓羲說：「除看該區的發展潛力，自己也要量力而為，誰不想買價值數億的物業？要供得起才可。」

▲ 吳卓羲有飼養貓仔。（取自微博）

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愛心助毛孩

一直有睇樓的吳卓羲直言會再入市，其心水選擇是將軍澳區，他說：「這區人流多比較旺，我不是自住時，就無需要買大型的單位，4至5百呎單位已足夠投資之用，又比較容易放租。」

身家豐厚的吳卓羲獲封娛圈筍盤，說到42歲的他會否想成家立室時，他謂一切隨緣，說到擇偶條件除了孝順和溝通到外，喜愛動物的吳卓羲希望另一半同樣有愛心，「這樣大家都有共同話題，可以一齊去做義工，感覺幾開心。」

卓羲跟一班圈中朋友會定期做義工，惟疫情下被譜要暫停：「做義工並非做騷，所以我們沒有刻意說出來，我們去老人院、弧兒院和兒童醫院探訪，亦會捐贈物資給他們。」現實中的吳卓羲不但不衝動，而且十分縝密冷靜。

記者：游艾維

Make Up : Marsha Ma

Hair Stylist : Ian Wong

Assistant : Nina Shum