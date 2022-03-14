【第五波疫情】TVB「封城」三周作閉環式運作　台前幕後入住電視城重啟拍攝

▲ TVB擬「封城」三周作閉環式運作。

TVB早前因有多名員工確診新冠肺炎，於上月底起TVB陸續有台前幕後的工作人員確診，為免有更多的人士染疫，TVB宣布停止拍攝工作暫至3月20日。

為追回拍攝進度，TVB有意採「閉環式」工作，讓員工於電視城留宿三星期進行拍攝。當中，每日播出的資訊節目《東張西望》與處境劇《愛‧回家之開心速遞》兩組台前幕後將成首批入住電視城的員工。

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閉環式工作

據悉是次停工令TVB損失高達8位數字，長此下去不但令資金耗損，也會大大拖慢劇集拍攝進度影響生產鏈。日前已報道指，TVB高層考慮到最近的防疫措施，以及香港將推行禁足，認為不可能無限期停工，所以打算採取「閉環式運作」。

據稱﹛TVB總經理曾志偉希望召集台前幕後過百員工接受三日檢測，如呈陰性即可回到電視城開工，但需要留守在電視城三星期不能離開，而TVB已在電視城擴充洗澡設施及睡覺空間，並提供一日三餐的食物和日用品等。

若果實行，每日播出的新聞報道、資訊節目《東張西望》以及處境劇《愛‧回家之開心速遞》，將會成為先頭部隊，率先「入住」電視城繼續拍攝工作。

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藝人願意配合

TOPick訪問《東張西望》的主持人李旻芳，她表示暫未收到公司的確實消息：「我哋都係等待公司安排，希望衣食住行方面可以協調到嘅話，我自己都好願意配合，因為始終都需要繼續run個節目，都希望能夠幫忙。」

而《開心速遞》中飾演KC的歐瑞偉則表示：「劇組暫時冇人通知過我要留宿三星期，不過如果公司真係有需要，我亦都會接受，因為《愛回家》是每日都要趕出街，亦都明白係非常時期，所以會照做。」而飾演Terry的李偉健亦表示暫時未收到公司通知。

「細龍生」鄭世豪坦言，之前未有聽聞在電視城留宿的說法：「其實我也不知道的，只從新聞上看見。如果真係有呢個安排，係樂意配合的，當出埠拍攝一樣吧。」

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