【好人好事】中醫義賣快測包捐收益助抗疫　古鎧綸：扣除開支捐款做慈善

▲ 中醫師義賣檢測包。

疫情依然嚴峻，市民對病毒快速檢測包仍有強烈需求。而坊間各種品牌及認證頗為複雜，更令市民擔心買到次貨甚至假貨。有中醫則特意從羅氏大藥廠（Roche）訂購合規格的檢測套裝，以低於市價的優惠價錢義賣。發起今次義賣的註冊中醫師古鎧綸表示，義賣賺到的錢，扣除成本將全部捐給仁濟醫院董事局，「支持佢哋繼續做抗疫工作，包括協助安老院舍的長者，度過疫情難關。」

古鎧綸早前在社交平台發文指，「我千辛萬苦終於成功購入全球最大藥廠Roche羅氏診斷的新冠病毒抗原檢測套裝。」他又指出，「市面上太多假貨和劣質貨，好多病人都唔知驗準唔準，耽誤左治療同隔離。」

最新影片推介：

他解釋，該款檢測包市價平均80元至112元，「真心唔係平！ 有見及此，我會以低於市場價出售，以回饋社會。我希望能夠幫助到大家快啲測試出準確嘅結果，特別係老人家同小朋友。早發現！早診治！ 如果驗咗冇事，可以真正安心」。而據古鎧綸帖文所述，他將以一盒25個檢測包，每盒1680元，即平均每個檢測包67.2元的價格出售；帖文又介紹指，該款檢測套裝，特異性高達99.1%，靈敏性亦達到93.1%（CT≤27），並獲香港衛生署認可，以及CE認證。

古鎧綸接受訪問時表示，希望以醫生身份拿到較好品牌的檢測包，讓市民容易買到。他又指，相信今次義賣將會非常搶手，希望賺到的錢可以回饋社會。如市民有意購買，可WhatApps至98580810，或透過按此處查詢。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：莊恭南