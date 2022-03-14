【新冠疫苗】糖尿病伯伯懼怕副作用拒打疫苗 陳家亮：高危人士更需疫苗保護

▲ 陳家亮院長醫生呼籲高危人士應盡快接種疫苗。

第五波下的新常態

大清早返回醫院的內鏡中心，穿上全副盔甲為病人進行檢查已是我的新常態，帶着N95加上密封的眼罩看外面的世界，總是有種難以形容的疏離感。

脱下盔甲，換過外科口罩便前往專科診所。不少病人因為害怕醫院是高危地方而取消覆診。我相信當疫情緩和後，醫院便要處理高峰期積壓下來的大量工作，包括門診、檢測 (例如大腸鏡、超聲波）及手術，不知要花上多少年月及人手才能解決嚴重的輪候問題。

有些病情複雜的人士需要定期跟進，由於他們沒有回來覆診，我唯有打電話了解他們的近況，盡量提供協助。又有一些長期病患者因恐懼疫苗的副作用而拒絕接種，但他們卻不去細想一旦受感染後出現併發症可以有如骨牌效應，一發不可收拾。亦有病人向我展示「不合適接種疫苗的證明信」，可是很多所謂不合適接種疫苗的原因，我實在不敢苟同！其實高危人士比一般市民更需要疫苗保護，面對這些病人，我竭力向他們解說，同時我也深深感受到他們的困惑無助。為什麽甲醫生與乙醫生竟然給他們相反的意見？執筆當日，有一位患有糖尿病及冠心病的老伯向我訴苦說：「唉！陳教授，你有所不知，家庭醫生認為疫苗對我可能有風險，不建議我打針。心臟科醫生卻認為我先要接受心導管檢查才可以接種疫苗⋯⋯」我聽後便忍不住向他說：「假如我的親人患上同樣的健康毛病，我會毫不猶豫地力勸他立刻接種疫苗了！」

忙了一整天，離開醫院已是晚上八時，忽然想吃餐肉公仔麵，於是跑到附近的超市，可是貨架卻是空空如也，不禁令我想起新聞報道有關烏克蘭市內超市情況。

疫情雖是嚴峻，但扭曲的資訊所引發的恐慌似乎比病毒的威脅更甚，盼望我們能以冷靜的態度及平常心面對艱難的日子。

院長醫生週記（186）

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9