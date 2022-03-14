【新冠肺炎】禮頓中心疫苗接種中心提供復必泰疫苗　3間接種中心擴展至所有3歲或以上人士

▲ （曾耀輝攝）

政府今日（14日）宣布，由本周三（16日）起，位於銅鑼灣禮頓中心的衛星社區疫苗接種中心提供復必泰疫苗接種服務予12歲或以上人士，並接受學校為適齡學童作團體預約，明日上午9時起可網上預約，不會即場派發「即日籌」。

局方指，位於粉嶺雷鳴路和興遊樂場的短期社區疫苗接種中心將由星期三起遷往上水龍琛路39號上水廣場17樓，並延長服務至4月30日，繼續為12歲或以上人士接種復必泰疫苗。受影響人士的預約會自動轉往位於上水廣場的接種中心，接種日期和時間不變，有關人士會獲電話短訊通知。而位於屯門屯喜路三號屯門大會堂地下大堂和沙田源禾路一號沙田大會堂地下大堂的兩個短期社區疫苗接種中心，將延長服務至4月18日，繼續為12歲或以上人士接種復必泰疫苗。

位於銅鑼灣香港中央圖書館、長沙灣香港紗廠及觀塘創紀之城5期的社區疫苗接種中心現專為3歲至17歲兒童、青少年和60歲或以上長者提供科興疫苗的接種服務。以上3間社區疫苗接種中心由星期五（18日）起，將擴展至為所有3歲或以上合資格人士接種新冠疫苗。由星期四（17日）上午9時起，預約系統亦會開放名額予18歲至59歲的市民。

另外，現時所有提供科興疫苗的社區疫苗接種中心會由星期五起，開始提供「即日籌」予3歲至17歲兒童、青少年和60歲或以上長者領取。而14間為12歲或以上人士提供復必泰疫苗的社區疫苗接種中心（不包括4間兒童社區疫苗接種中心和不設「即日籌」的沙田香港中文大學醫院社區疫苗接種中心及銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心），亦會由星期五起開始提供「即日籌」予12歲至17歲青少年和60歲或以上長者領取。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐