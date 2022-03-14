【外傭聚集】三五成群沒戴口罩放假到將軍澳後山　外傭易染疫增加傳染僱主一家風險

▲ 外傭沒戴口罩放假到將軍澳後山聚集，易染疫播毒。

本港不少家庭聘請外傭，很多外傭在假日慣常外出跟同鄉朋友相聚大半天，可是在疫情下，聚集屬違法。然而，將軍澳峻瀅後山近日仍有外傭三五成群聚集，當中更是很多人沒有戴口罩，因而染疫傳予僱主一家的風險亦會大增。

憂外傭確診牽連僱主一家

第五波疫情嚴峻，Omicorn傳播力驚人，市民盡可能WFH及留在家避疫，可是有外傭仍會在假日外出一整天，增染疫風險。 除了外傭自身易感染之外，亦有機會牽連僱主一家。在網上討論區中，得知有一些僱主提及外傭第一位發病感染新冠肺炎，隨後家人相繼確診，疑受工人姐姐傳染。

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外傭沒戴口罩聚集將軍澳後山

將軍澳峻瀅後山地點隱蔽，有溪澗樹林，成為外傭假日聚集熱點，昨日（13日），當區區議員方國珊在facebook發帖，分享了多張相片，發現該處有外傭三五成群並沒戴口罩，違反限聚令及口罩令。

石角路峻瀅後山，工人姐姐又冇戴口罩。垃圾又留後山⋯⋯

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區議員促立法准買假

從照片所見，很多外傭在沒有戴口罩情況下近距離跟朋友坐在一起，有的手拿飲品及膠袋，似是在進食，人數由3至5人不等，另有一些人搭了帳篷。此外，其中一張照片見一個大黑色膠袋裝滿垃圾。

區議員方國珊指出現時僱主可以某些星期日「買假」，但法例規定如以金錢換外傭的14天公眾假期就算違法。

如果政府唔緊急改法，容許僱主可買公眾假期，留家而不用工作，解決不了、叫人盡量留家中，減少感染問題。

街坊目賭外傭聚集憂播毒

有街坊留言也看過有外傭聚集，估計感染及傳播新冠肺炎風險大，包括「單車館公園啲姐姐也是冇戴口罩」、「今日去咗三星灣，估計約70人左右在沙灘，應該三份二以上冇口罩，外藉人士九成九冇。以圍封平均有15-20%人士確診，即是沙灘上都應該有10個左右冇戴口罩嘅確診者」，方國珊就此回覆網民「會向警方反映」。

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責任編輯︰王明芳