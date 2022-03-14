【女神減肥】34歲鄭欣宜靠生酮飲食法修身　「大碼女神」減20磅變中碼瘦足一個碼

▲ 鄭欣宜靠生酮飲食法，3個月減去20磅。

第五波疫情嚴峻，現年34歲的鄭欣宜（Joyce）在社交網站向網民集思廣益，希望搜羅有助防疫的涼茶保健飲品資訊，豈料大家卻將焦點放到其瘦削的臉孔上！

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雖然她戴上口罩，但可見範圍包住整張臉，明顯清減不少。連毛舜筠也差點認不出來，她留言謂：「女，你戴咗個口罩幾乎唔認得係你呀！真係瘦咗好多，正！」她補充無論肥或瘦都一樣喜歡。而天后鄭秀文就讚相中素顏上陣的Joyce似十多歲的小女孩。

有網民更好奇她趟在誰人的背，估計變瘦的Joyce似有新戀情。

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3個月減20磅

其實Joyce於2020年4月已展開生酮飲食習慣，去年1月於香港開電視節目《30分鐘大放餸》做嘉賓時，已進行長達9個月，透過戒澱粉質和糖份，不減食量下瘦了一個碼。當時未算嚴格執行，坦言不時有Cheat Day，與好友大肆吃一餐。

去年年底，Joyce再次展開生酮飲食法，不戒口、不減份量，而且每餐食得開心，加上配合普拉提運動雙管齊下，短短3個多月踢走近20磅！

由昔日「大碼女神」變成今日的「中碼女神」，足足瘦了1.5個碼。今次明顯有亮麗成績，難怪拍起硬相上來散發一股格外自信，即使肩膀有兩大個拔罐烙印，依然神彩飛揚。

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並非人人適合

生酮飲食（Ketogenic Diet）是一種高脂肪、適量蛋白質和低醣（即碳水化合物）的飲食習慣。主要保持每天攝取最多50克的醣，與我們一般的高碳水化合物和低脂肪的飲食習慣不相同。

主要食物包括紅肉，及有豐富脂肪的魚類、雞蛋，以及健康的油類（椰子油、特級初榨橄欖油）、牛油果、堅果類等。

不過，生酮飲食並不適合所有人，胰臟病患者、肝臟病患者以及有甲狀腺問題的人，膽囊疾病或膽囊切除者等，建議先向營養師獲取專業意見。