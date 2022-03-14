  • 27°C
香港時間 : 2022314日 (週一) 14:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女神減肥】34歲鄭欣宜靠生酮飲食法修身　「大碼女神」減20磅變中碼瘦足一個碼

食用安全 14:22 2022/03/14

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

鄭欣宜靠生酮飲食法，3個月減去20磅。

第五波疫情嚴峻，現年34歲的鄭欣宜（Joyce）在社交網站向網民集思廣益，希望搜羅有助防疫的涼茶保健飲品資訊，豈料大家卻將焦點放到其瘦削的臉孔上！

最新影片推介：Anson Lo專訪

雖然她戴上口罩，但可見範圍包住整張臉，明顯清減不少。連毛舜筠也差點認不出來，她留言謂：「女，你戴咗個口罩幾乎唔認得係你呀！真係瘦咗好多，正！」她補充無論肥或瘦都一樣喜歡。而天后鄭秀文就讚相中素顏上陣的Joyce似十多歲的小女孩。

有網民更好奇她趟在誰人的背，估計變瘦的Joyce似有新戀情。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【星二代】「肥姐」病逝14年　鄭欣宜貼合照：越大越珍惜那種不離不棄

3個月減20磅

其實Joyce於2020年4月已展開生酮飲食習慣，去年1月於香港開電視節目《30分鐘大放餸》做嘉賓時，已進行長達9個月，透過戒澱粉質和糖份，不減食量下瘦了一個碼。當時未算嚴格執行，坦言不時有Cheat Day，與好友大肆吃一餐。

去年年底，Joyce再次展開生酮飲食法，不戒口、不減份量，而且每餐食得開心，加上配合普拉提運動雙管齊下，短短3個多月踢走近20磅！

由昔日「大碼女神」變成今日的「中碼女神」，足足瘦了1.5個碼。今次明顯有亮麗成績，難怪拍起硬相上來散發一股格外自信，即使肩膀有兩大個拔罐烙印，依然神彩飛揚。

    點擊圖片放大
    +16
    +15

並非人人適合

生酮飲食（Ketogenic Diet）是一種高脂肪、適量蛋白質和低醣（即碳水化合物）的飲食習慣。主要保持每天攝取最多50克的醣，與我們一般的高碳水化合物和低脂肪的飲食習慣不相同。

主要食物包括紅肉，及有豐富脂肪的魚類、雞蛋，以及健康的油類（椰子油、特級初榨橄欖油）、牛油果、堅果類等。

不過，生酮飲食並不適合所有人，胰臟病患者、肝臟病患者以及有甲狀腺問題的人，膽囊疾病或膽囊切除者等，建議先向營養師獲取專業意見。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【叱咤樂壇】欣宜祝捷會報答粉絲　Joyce重回成長地跟街坊合照
16:01 2022/01/05
【叱咤樂壇】欣宜祝捷會報答粉絲　Joyce重回成長地跟街坊合照
【明星理財】張敬軒以自身經歷挑戰人生　欣宜劉俊謙做好自己迎突破
18:00 2022/01/06
【明星理財】張敬軒以自身經歷挑戰人生　欣宜劉俊謙做好自己迎突破
【師傅愛你】七仙羽下世做張敬軒老婆　七師傅自揭曾選美奪冠：我長髮及腰好性感
13:47 2022/01/29
【師傅愛你】七仙羽下世做張敬軒老婆　七師傅自揭曾選美奪冠：我長髮及腰好性感
【家族榮耀】鄭欣宜錄主題曲回想年少煲劇劇情 　熊黛林攜劇中囡囡劉沛蘅潘藝桐上節目
12:38 2022/02/08
【家族榮耀】鄭欣宜錄主題曲回想年少煲劇劇情 　熊黛林攜劇中囡囡劉沛蘅潘藝桐上節目
【拉闊音樂會】教主Anson Lo+鄭欣宜攜手演出　「神の拉闊」將於亞博開騷
15:55 2022/02/17
【拉闊音樂會】教主Anson Lo+鄭欣宜攜手演出　「神の拉闊」將於亞博開騷

你可能感興趣

【叱咤樂壇】欣宜祝捷會報答粉絲　Joyce重回成長地跟街坊合照
16:01 2022/01/05
【叱咤樂壇】欣宜祝捷會報答粉絲　Joyce重回成長地跟街坊合照
【明星理財】張敬軒以自身經歷挑戰人生　欣宜劉俊謙做好自己迎突破
18:00 2022/01/06
【明星理財】張敬軒以自身經歷挑戰人生　欣宜劉俊謙做好自己迎突破
【師傅愛你】七仙羽下世做張敬軒老婆　七師傅自揭曾選美奪冠：我長髮及腰好性感
13:47 2022/01/29
【師傅愛你】七仙羽下世做張敬軒老婆　七師傅自揭曾選美奪冠：我長髮及腰好性感
鄭欣宜 娛樂人物職業 演員 歌手 減肥 運動 椰子油 紅肉 澱粉質 脂肪

最高瀏覽

【聲夢傳奇】聲夢學員任代言被狙擊　Chantel經理人丘梓謙被騷擾
13:27 2022/03/13
【聲夢傳奇】聲夢學員任代言被狙擊　Chantel經理人丘梓謙被騷擾
【居家隔離】港媽確診後居家隔離十幾日康復 嚴守11規條力保丈夫子女免中招
11:36 2022/03/13
【居家隔離】港媽確診後居家隔離十幾日康復 嚴守11規條力保丈夫子女免中招
【肝衰竭】消息：瑪麗醫院肝衰竭患者曾服用中藥膠囊　醫管局：市民服藥前須諮詢中醫意見
17:16 2022/03/12
【肝衰竭】消息：瑪麗醫院肝衰竭患者曾服用中藥膠囊　醫管局：市民服藥前須諮詢中醫意見