【新冠疫苗】聶德權指學童打針周五起可領即日籌　目標將第2針接種率推至9成

▲ 聶德權指學童打針周五起可領即日籌。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，政府多番呼籲市民接種疫苗。公務員事務局局長聶德權今早（14日）出席電台節目時表示，第1針接種率已有9成，第2針接種率已達8成，接下來重點要將第二針接種率由8成推至9成，故未來一星期接種中心會擴大服務。

聶德權指，目前3歲至11歲小童已有28萬人打第1針，佔該年齡層53%，增長相當快，但近期速度有放緩，故有必要再推動。他亦估計，現時社區或有人預約接種後中招，或康復後未夠時間再接種，故接種率升幅放緩。

現時社區有27間疫苗接種中心，聶德權稱未來一星期有中心會擴大服務，包括由周三起，禮頓中心6樓開放予學校作為接種中心。由周五起，中心即日籌除現時的60歲以上人士，學生群組，即科興的3至17歲，及復必泰的12至17歲，都可以取即日籌。現時3間接種中心，包括中央圖書館、長沙灣香港沙廠、及觀塘創紀之城5期，由周五起全開放予全年齡層，以期將第2針接種率推高至9成，第3針人數盡快「翻一翻」。

聶德權表示，現時第三針接種人數有226萬人，相信未來要走出疫情，關鍵位是老人及小童接種，兩個年齡群若能推高接種率，即使染疫其重症及死亡風險都會大大降低。

惟聶德權亦指出，在老人接種方面，復必泰的接種程序相對較為繁複。他解釋，復必泰要在穩定地方開針，如接種中心或診所，開針後只能用6小時，如在其他地方開針再運送至診所，疫苗的質素或存在不確定性及風險，所以相對科興而言是複雜的。如院舍要打復必泰，院舍地方必須較大，才可現場開針，否則其效用或不太理想。

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記者：黃穎津