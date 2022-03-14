【第五波疫情】外傭職業介紹所資助計劃本周四起可申請　可獲發5萬元資助

▲ （資料圖片）

勞工處今日（14日）宣布，第六輪「防疫抗疫基金」推出的職業介紹所資助計劃將在本月17日至4月29日期間接受申請，持有勞工處發出有效牌照的職業介紹所可在計劃下申領一次性資助。

處方指，提供外籍家庭傭工職業介紹服務的職業介紹所每個總牌照可獲發50,000元資助。至於沒有提供外傭職業介紹服務的職業介紹所，每個總牌照可獲發30,000元資助。如上述兩類職業介紹所設有分處，每個分處牌照可額外獲發10,000元資助。



符合計劃下申請資助資格的職業介紹所必須為：

於2022年1月31日當天持有根據《僱傭條例》（香港法例第57章）第52條由勞工處發出的有效職業介紹所牌照。如職業介紹所在申請資助日期當天其牌照有效期少於兩個月，則必須已按《職業介紹所規例》（香港法例第57A章）第2條向勞工處提交續牌申請

於2021年12月31日當日已按《職業介紹所規例》第2條向勞工處呈交新牌照申請，而申請於2022年1月31日當日仍在處理中

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐