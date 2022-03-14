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【第五波疫情】外傭職業介紹所資助計劃本周四起可申請　可獲發5萬元資助

社會 12:13 2022/03/14

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（資料圖片）

勞工處今日（14日）宣布，第六輪「防疫抗疫基金」推出的職業介紹所資助計劃將在本月17日至4月29日期間接受申請，持有勞工處發出有效牌照的職業介紹所可在計劃下申領一次性資助。

處方指，提供外籍家庭傭工職業介紹服務的職業介紹所每個總牌照可獲發50,000元資助。至於沒有提供外傭職業介紹服務的職業介紹所，每個總牌照可獲發30,000元資助。如上述兩類職業介紹所設有分處，每個分處牌照可額外獲發10,000元資助。

符合計劃下申請資助資格的職業介紹所必須為：

  • 於2022年1月31日當天持有根據《僱傭條例》（香港法例第57章）第52條由勞工處發出的有效職業介紹所牌照。如職業介紹所在申請資助日期當天其牌照有效期少於兩個月，則必須已按《職業介紹所規例》（香港法例第57A章）第2條向勞工處提交續牌申請
  • 於2021年12月31日當日已按《職業介紹所規例》第2條向勞工處呈交新牌照申請，而申請於2022年1月31日當日仍在處理中

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責任編輯：余思嵐

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