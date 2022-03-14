【拾陸比玖】YouTube頻道突圍拍電影《搗破法蘭克》　陳漢娜破格演偷竊集團頭目

▲ 《搗破法蘭克》

YouTube頻道《拾陸比玖》成立近一周年，以香港新生代演員為常駐幕前演員，是香港少有以電影製作的規格拍攝網絡連續劇的YouTube頻道。

近日，他們由網絡走進電影界，現正籌備首部劇情電影《搗破法蘭克》（Smashing Frank） ，並且成功入圍年第20屆香港亞洲電影投資會（HAF 20）「發展中項目(IDP)」電影創投計劃，於來自 38 個國家和地區的 222 份申請之中脫穎而出，現正踏出第一步，籌集電影資金中。

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柯煒林陳海寧做常駐演員

適逢頻道創立一周年，以香港新生代演員柯煒林、陳海寧、郭爾君、周祉君、馮海銳為常駐幕前演員，至今製作過5部網絡連續迷你劇集，包括《演員的自我收養》、《夜行》及最近反應迴響不錯的《味精症候群MSG》。

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電影《搗破法蘭克》

《拾陸比玖》籌備的瘋狂黑色喜劇《搗破法蘭克》，由香港著名導演陳果監製，是新晉導演蔡康凝首次執導劇情長片，由最近憑《IT狗》爆紅的陳漢娜擔綱飾演偷竊集團頭目，率領一眾年輕演員郭爾君、戴玉麒、龔志業打劫為富不仁的社會上流。

故事講述這四名不甘心安於現狀的年輕人，是社會所遺棄的怪胎，本打算行劫為富不仁的老油條，以此作為反擊，並希望重掌自己的命運，卻因此而捲入了一間富豪教會的洗黑錢陰謀之中。