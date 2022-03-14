【私院支援】仁安醫院增撥約80張病床收公院非新冠病人　下周將設熱線為居家隔離病人提供諮詢

▲ 仁安醫院表示將增撥80張病床接收由公立醫院轉介的病人。（資料圖片）

本港第五波疫情確診者遠超公營醫療負荷，仁安醫院今日（14日）公布，將進一步增撥80張病床接收由公立醫院轉介的病人，佔醫院整體2成病床 ，預計未來數周陸續接收更多公院病人，包括婦產科、兒科、內科以及非緊急外科手術服務，如包括癌症、內視鏡、眼科、泌尿科及骨科等專科，分擔公營醫療的負擔。

仁安醫院表示，醫院的急症門診中心一直為新冠輕症患者提供24小時門診服務，提供藥物及基本治療。下周中將會提供電話免費熱線，由醫生為居家隔離的病人提供醫療諮詢。



院方指，過去6個月，透過公私營醫療協作計劃，已治理超過600宗骨科及替數十名癌症患者提供治療，加推病床期望可在疫情下舒緩新界東及新界西的醫療壓力。

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責任編輯：郭詩詩