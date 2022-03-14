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【大學發展】城大馬鞍山白石學生宿舍項目今動土　預計2026年第二季竣工

社會 12:42 2022/03/14

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校方今日舉行網上動土活動。（城大提供）

香港城市大學第五期學生宿舍項目今日（14日）動土，預計2026年第二季竣工。新項目位於馬鞍山白石，預料可為本科生及研究生提供逾2,000個宿位。

白石學生宿舍設有6棟大樓，合共提供120個單人房間及1,024個雙人房，每棟大樓設有不同主題，包括研究、科技、能源、國際化、可持續發展、承傳，亦將引入大量綠化設備、學術及康樂設施。新宿舍採用「組裝合成」建築技術（MiC），建築群涉及超過1,300個模塊；宿舍內的公共空間、走廊、洗手間及機房都將採用MiC技術建造。城大指，

校方今日舉行網上動土活動，城大校董會主席黃嘉純表示，舍堂生活是學習體驗的重要一環，而校方向來重視讓學生度過充實的舍堂生活，鼓勵他們學習獨立，同時培養社交技巧。

另外，城大表示，正陸續展開多項工程，進一步提升校園設施，其中位於九龍塘達康路的學生宿舍，將於2023年動工；賽馬會健康一體化大樓、HK Tech國際中心大樓、位於大埔林村的動物醫學教學農場等就即將落成。

白石學生宿舍設有6棟大樓，預料2026年落成。（城大提供）

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責任編輯：黃悅晴

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