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【抗疫湯包】港大中醫藥學院推6款藥膳湯包　有助抗疫及調理身體【附做法】

社會 12:53 2022/03/14

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港大醫學院。（資料圖片）

本港第5波疫情嚴峻，港大醫學院中醫藥學院設計了一系列共6款的藥膳湯包，有助市民預防感染新冠肺炎、在染疫後調理身體，或在病癒後促進康復。院方指，有關的保健湯水適合男女老幼服用，亦有注明適用者的徴狀，市民可以因應自己的體質及身體情況飲用。

未病預防：潤肺湯、健康祛濕湯

病中調理：羅漢果茶、三白固肺湯

病後康復：沙參玉竹湯水、蓮藕馬蹄湯

    點擊圖片放大
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不過院方提醒，凡藥皆有偏性，應在中醫師的指導下合理使用中藥材作為藥膳。而服用以上保健湯水時注意忌口，忌辛辣刺激、煎炸油膩、過酸過甜的食品、凍飲及酒精。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩

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