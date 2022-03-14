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【抗疫支援】馬會擴大食物援助計劃　增3萬名額助有需要家庭購買食材

社會 12:59 2022/03/14

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「自在食」： 在全港不同地點設置提取機，靈活彈性分發由社區廚房準備的速凍餐。（馬會提供）

本港疫情嚴峻，各行各業均受到影響，不少市民手停口停。香港賽馬會早前推出「賽馬會逆境同行食物援助計劃」，協助有經濟困難的人士和家庭購買食材，馬會今日（14日）宣布擴大計劃旗下「E-家食」受惠名額，再增加3萬個名額。

「E-家食」計劃下，受惠人士每星期獲得相等於400港元的積分，可在網購平台HOME+和foodpanda旗下pandamart 購買食材，有約300種食物供選擇，所供選擇的食品和飲料是由營養學家和兒科醫生建議。計劃會提供最少4個星期的支援，食物包會直接送到受助人士家中，

另外，賽馬會逆境同行食物援助計劃下，亦提供「自在食」速凍餐自助提取機服務，在全港不同地點設置提取機，分發由社區廚房準備的速凍餐；「趁熱食」熱食飯盒服務 則為居住環境不便煮食的人士和家庭，提供免費熱食飯盒。

有關計劃詳情及申請資格等，可瀏覽「賽馬會逆境同行食物援助計劃」網頁

受惠人士每星期獲得相等於400港元的積分，可在網購平台HOME+和foodpanda旗下pandamart 購買食材。（馬會提供）

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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