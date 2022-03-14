【抗疫支援】馬會擴大食物援助計劃　增3萬名額助有需要家庭購買食材

▲ 「自在食」： 在全港不同地點設置提取機，靈活彈性分發由社區廚房準備的速凍餐。（馬會提供）

本港疫情嚴峻，各行各業均受到影響，不少市民手停口停。香港賽馬會早前推出「賽馬會逆境同行食物援助計劃」，協助有經濟困難的人士和家庭購買食材，馬會今日（14日）宣布擴大計劃旗下「E-家食」受惠名額，再增加3萬個名額。

「E-家食」計劃下，受惠人士每星期獲得相等於400港元的積分，可在網購平台HOME+和foodpanda旗下pandamart 購買食材，有約300種食物供選擇，所供選擇的食品和飲料是由營養學家和兒科醫生建議。計劃會提供最少4個星期的支援，食物包會直接送到受助人士家中，

另外，賽馬會逆境同行食物援助計劃下，亦提供「自在食」速凍餐自助提取機服務，在全港不同地點設置提取機，分發由社區廚房準備的速凍餐；「趁熱食」熱食飯盒服務 則為居住環境不便煮食的人士和家庭，提供免費熱食飯盒。

有關計劃詳情及申請資格等，可瀏覽「賽馬會逆境同行食物援助計劃」網頁。

▲ 受惠人士每星期獲得相等於400港元的積分，可在網購平台HOME+和foodpanda旗下pandamart 購買食材。（馬會提供）

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴