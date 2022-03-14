【長者悲歌】疫下貧窮長者零資訊甚無助　耳聾伯困家多日不知強檢後早已解封

▲ 因接收不到資訊，有獨居長者自困家中多日，不知大廈早已完成強檢，解封多時。

在第五波疫情下，不少大廈圍封強檢，自我檢測呈陽性者須上報……措施甚多，但有一群基層市民資訊不全面，也無力購買抗疫物資和糧食。本港社企「銀杏館」在疫情下堅持派免費飯給有需要人士，包括基層長者及露宿者。近日他們發現，因資訊混亂，有獨居長者困在家中多日，不知所住的大廈早已完成強檢，解封多時。另有長者正面對其他困難，但同樣欠缺資訊和支援。

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柏金遜婆婆不懂用快測包

銀杏館在其facebook專頁表示分享探訪基層貧窮長者的經歷。近日，他們往屯門為獨居、確診的劉婆婆免費消毒家居。劉婆婆患柏金遜症，今年已82歲，因一名殘疾鄰居的轉介，銀杏館職員為婆婆上門消毒。當職員抵達後，她拿著檢測包問：「有人放咗幾包嘢落去我門口袋，唔知乜嘢？」

職員相信，這是善心人有或團體送給劉婆婆的。然而，使用快速測試包對不少長者而言是個難題。縱然職員重覆教導，但劉婆婆搖頭表示：

我真係記唔到點用，我唔係唔想記，係記唔到！

耳聾伯伯不知大廈已解封

當日銀杏館亦發現，有一名獨居、耳聾的伯伯自困多時而不自知。耳聾的李伯伯對職員說：

我好耐無出街，聽講我唔出得街，幾時可以出去？

原來他所住的大廈早前圍封強檢，伯伯沒染疫，大廈亦早已解封，但他毫不知情。

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籠屋伯伯不知自己要隔離

除了李伯伯，不少長者對確診、隔離指引亦聞所未聞。近日，79歲張伯伯前往銀杏館申請免費飯時，也想協助同住籠屋的蔡伯伯申領。張伯伯說：

隔離床蔡伯好似確咗診，我想同佢拎飯！

銀杏館職員立即向他講解情況，指他是密切接觸者，需要隔離，並為他預備好物資，並著他遵守防疫指引，做快速檢測、透過電話上報結果等。惟張伯伯應道：「點報呀，我都無電話……」

銀杏館職員表示，現時資訊千變萬化、訊息以訛傳訛，在數碼化年代，如何能令基層貧窮長者接收到準確的資訊是很重要的。因為他們大多對資訊科技是零接觸零知識，在疫情下活得甚艱難。銀杏館呼籲大眾：

如果發覺有人需要幫忙，請大家試在能力範圍內提供協助，關心鄰居，特別是體弱的獨居長者，看看他們有甚麼需要。

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責任編輯：羅嘉欣