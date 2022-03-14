【抗疫支援】海洋公園推出網上魔術工作坊　今午4時起開始接受報名

▲ 海洋公園推出網上魔術工作坊，今午4時起開始接受報名。（資料圖片）

海洋公園推出網上魔術工作坊「媽呢媽呢@Home！」，4堂特別設計的魔術課將以陸生及水棲動物、自然元素（例如水）、家居廢物利用， 以及復活節為主題。 小朋友將可透過視訊通訊程式 Zoom 與專業魔術師實時互動，學習及練習神奇魔術技巧， 為家人和朋友帶來驚喜，並在過程中投入綠色生活。

課堂中，小朋友可以活用家中隨手可得的物件例如橡筋、餐具、飲管、信封以及舊月曆來練習戲法，鍛鍊手部及手指肌肉，加強其手眼協調能力。魔術師會鼓勵孩子跳出自己的固有思維，運用想像力去設計屬於自己的 魔術戲法，並為其他網上參加者或家人表演。孩子將會完成在家中尋找物件作魔術道具的挑戰，發掘平凡物品的奇妙 用途，同時學習如何實踐減廢。

海洋公園指，活動將於今天下午4時起於海洋公園官方網站接受報名，對象為5至8歲小朋友，上課日期為3月22日至4月15日，以Zoom網上視像課堂廣東話授課，每人港幣400元。課程共四節，每周一節（逢星期二﹅三﹅四或五，連續四周），第一節為下午3時正至3時15分，第二節為下午4時30分至5時15分，每節25人，共200人。

活動截止報名日期如下：

3月22日及23日開始之活動於3月17日晚上11時59分截止

3月24日及25日開始之活動於3月20日晚上11時59分截止

點擊即看：【報名連結】

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記者：黃穎津