【千里尋親】居台港人因跌傷癱瘓送醫院　鄰床看護於心不忍替尋親盼施援

▲ 居台的六旬漢因跌倒癱瘓而入院，有鄰床看護於心不忍替他尋親。

千里尋親，近日有名居台灣的六旬香港男子因跌倒而送往台灣醫院，一名熱心看護眼見六旬漢無親無戚，身無分文，沒有金錢做手術，決定在網上求助替六旬漢尋親，望獲香港大眾施援。

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本月12日，有台灣看護於Facebook群組「香港人在宜蘭」發文指，隔壁病床來了一位傷到頸椎而不能走動的香港人（61歲），不但沒有台灣醫保，還昏倒連千元的台幣都被偷走，身無分文的六旬漢更沒有足夠金錢做手術。

該名看護續指，六旬漢「現在需要別人餵飯，換尿布，餵水，擦澡，基本照顧，有尿管」，希望有善心人士可以幫忙，看護更上載了六旬漢的香港永久性居民身份證及臥床照和病床資料。她指自己是雙和醫院其中一名病人的看護，眼見對方沒有人照顧，實在於心不忍，決定發文替他尋親。

看護指六旬漢原來早前在游泳池跌倒，傷及頸椎，雙手麻痺，3月11被送往雙和醫院。六旬漢聲稱自己在台灣逾30年，沒有台灣健保，經濟拮据，沒法負擔高昂手術費，因此醫生只能給予藥物消炎消腫，希望可以替他尋親提供援助。

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帖文一出立即引一起一眾網民回應，有網民立即贈送物資予六旬漢，如護墊、尿片、濕紙巾等。亦有不少網民熱心轉載帖文，希望可以替六旬漢找到親人。不過亦有網民質疑六旬漢已在台灣三十多年，為何都未有醫保，為何台灣醫療都不幫助六旬漢。

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責任編輯︰王明芳