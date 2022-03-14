【香港男神】討論區評選香港十大男神　四大天王有兩位入圍無MIRROR份

▲ 香港十大男神。

提到香港男神，相信很多人都會以MIRROR或者韓星為對象，最近有討論區就投票嚴選十大香港男神，不知他們又是否你們的心水。

第1位 張國榮

一代巨星張國榮 (哥哥)當年憑靚仔外表加動人的歌聲吸引萬千觀眾喜愛，雖然哥哥至今離世近19年，不過他仍然活在一班粉絲的心中，永遠是他們心目中的偶像。每年哥哥的死忌仍有不少粉絲悼念，更指他男神的地位無人能代替。

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第2位梁朝偉

出道40年的梁朝偉，當年憑劇集《鹿鼎記》中韋小寶一角而成名。在1980年代與劉德華、黃日華、苗僑偉、湯鎮業 有「無綫五虎將」之稱號，隨後他轉戰電影圈同樣出色，多年來他憑一雙電眼迷倒不少觀眾，更有「電王」之稱。

第3位周潤發

國際巨星周潤發憑俊俏外表，演出無數經典劇集，除了劇集外，他演出的電影包括《英雄本色》、《龍虎風雲》及《阿郎的故事》等同樣收視叫好叫座，加上發哥不但好戲，而且為人親民，不時被市民「野生捕獲」，而他從來來者不拒與他們拍照留念，絕對是親民男神。

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第4位黎明

天王黎明（Leon）出道時的書生形象深入民心，加上青靚白淨成功俘虜不少女粉絲，而且他推出的歌曲，如《眼睛想旅行》、《聽身體唱歌》、《全日愛》、《夏日傾情》等，全都十分動人，更有「四大天王」之稱。即使他已為人父，仍然是很多人心目中的男神。

第5位郭富城

同樣為「四大天王」的郭富城，出道時除了型格外表，加上跳舞厲害，成為當時叱叱一時的跳舞歌手。而他推出的歌曲《愛的呼喚》、《唱這歌》、《一變傾城》同樣深入民心。至今已為人父的他，不時分享與囡囡點滴，認真是爸爸級男神。

第6位古天樂

古天樂初出道時青靚白淨，故有「白面古天樂」之稱。及後，他透過健身及曬黑皮膚轉換形象，接拍多過影視作品同樣收視大收，而他拍過的作品如《神鵰俠侶》、《尋秦記》等至今仍為人熟悉，還有古仔多年來對慈善不遺餘力，不但捐款幫助有需要的人，亦在內地興建很多學校。

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第7位鄭伊健

鄭伊健最初參加無綫電視藝員訓練班第13期藝員訓練班和拍攝「陽光檸檬茶」廣告而入行，與梁朝偉、周星馳一樣，於無綫電視兒童節目《430穿梭機》出身，終憑靚仔樣子成功彈起。

隨後，他拍攝《古惑仔電影系列》所飾演的陳浩南更令觀眾喜愛，多年來他憑一頭長髮形象示人，被大家力讚他是最有型的長髮男神之一。

第8位謝霆鋒

謝霆鋒出道時憑不羈形象，令不少粉絲被他迷倒，而他亦遺傳了父母謝賢與狄波拉的優良基因，認真chok爆。他的歌曲《線人》、《玉蝴蝶》等同樣大受歡迎，加上他近年化身做「Chef Lemon」炮製美食，果然是內外兼備。

第9位吳彥祖

型男吳彥祖出值以來憑顏值高，除了是演員外，更是一位模特兒。當年他憑《新警察故事》中的出色表現贏得了金馬獎最佳男配角獎，雖然至今他鮮有在幕前出現，不過他仍不時在網上分享生活點滴，被大家力讚其魅力有增無減。

第10位陳冠希

陳冠希出道憑「靚仔」形象深入民心，俘虜一眾少女芳心，人氣最巔峰的時期，還與金城武、吳彥祖、古天樂並列香港四大美男。不過至今近年頻頻被指顏值大崩壞，男神不再。

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