【MIRROR成員】柳應廷驚喜入圍角逐全球百大俊男　花姐曾於節目批評Jer樣衰

MIRROR成員姜濤、Anson Kong（AK）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）及Ian（陳卓賢）相繼正式入圍美國電影網站TC Candler舉行的「全球百大俊男美女排行榜」。今日（3月14日），官方IG公布Jer（柳應廷）正式入圍！

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「半塊鏡」齊爭排名

在TC Candler的官方Instagram中，每隔一日就會公佈十位獲正式提名的明星，姜濤、AK、Anson Lo、Edan、Ian同樣是每則公佈帖文的第一張相，而在今日（14日）公佈正式入圍的帖文當中，Jer是位列帖文當中的第6張相。 而一眾「柳柳粉」也有於TC Candler的帖文內留言以感謝支持。

粉絲需要在未來6個月、每個月花費10美元加入TC Candle patreon的月費會員，才有資格投票支持你心目中的「俊男」。

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再有鏡仔入圍 ？

Jer成功入圍「全球百大俊男美女排行榜」確實為粉絲帶來驚喜，而TC Candle的官方Instagram帳號也早已追蹤部份MIRROR成員。

除已入圍的6位成員外，也有追蹤Frankie（陳瑞輝）、Jeremy（李駿傑）、Lokman（楊樂文）、Stanley（邱士縉），以及ERROR的193（郭嘉駿）、Dee哥（何啟華），或許他們將會成為入圍者？

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花姐曾批評Jer樣衰

MIRROR經理人花姐（黃慧君）早前亮相YouTube節目《絲打圍爐》，花姐憶述當時在公司開會挑選MIRROR成員時，當提出阿Jer的名字，會議上的眾人都側目：「早在比賽第一輪綵排時已經覺得阿Jer唱歌好聽，無理由不入選下一回合，但當時卻被評判以五盞紅燈淘汰，見到阿Jer在後台痛哭覺得好心痛，因為知道見對方辭職來參賽追夢，決定『使橫手』在復活賽把救他回來。」

花姐直認當時阿Jer的外表「衰」，留鬚又八字眉，當時更有評判指阿Jer簽回來也難以改造，不過花姐則認為：「我覺得他唱歌好聽，而MIRROR當中的唱將亦沒有幾個，所以不理大家反對，把他簽下成為MIRROR一份子。」

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