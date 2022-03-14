  • 28°C
香港時間 : 2022314日 (週一) 15:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】柳應廷驚喜入圍角逐全球百大俊男　花姐曾於節目批評Jer樣衰

娛樂 15:06 2022/03/14

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

MIRROR成員姜濤、Anson Kong（AK）、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）及Ian（陳卓賢）相繼正式入圍美國電影網站TC Candler舉行的「全球百大俊男美女排行榜」。今日（3月14日），官方IG公布Jer（柳應廷）正式入圍！

最新影片推介：Anson Lo專訪 

「半塊鏡」齊爭排名

在TC Candler的官方Instagram中，每隔一日就會公佈十位獲正式提名的明星，姜濤、AK、Anson Lo、Edan、Ian同樣是每則公佈帖文的第一張相，而在今日（14日）公佈正式入圍的帖文當中，Jer是位列帖文當中的第6張相。 而一眾「柳柳粉」也有於TC Candler的帖文內留言以感謝支持。

粉絲需要在未來6個月、每個月花費10美元加入TC Candle patreon的月費會員，才有資格投票支持你心目中的「俊男」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

再有鏡仔入圍 ？ 

Jer成功入圍「全球百大俊男美女排行榜」確實為粉絲帶來驚喜，而TC Candle的官方Instagram帳號也早已追蹤部份MIRROR成員。

除已入圍的6位成員外，也有追蹤Frankie（陳瑞輝）、Jeremy（李駿傑）、Lokman（楊樂文）、Stanley（邱士縉），以及ERROR的193（郭嘉駿）、Dee哥（何啟華），或許他們將會成為入圍者？

    點擊圖片放大
    +7
    +6

花姐曾批評Jer樣衰 

MIRROR經理人花姐（黃慧君）早前亮相YouTube節目《絲打圍爐》，花姐憶述當時在公司開會挑選MIRROR成員時，當提出阿Jer的名字，會議上的眾人都側目：「早在比賽第一輪綵排時已經覺得阿Jer唱歌好聽，無理由不入選下一回合，但當時卻被評判以五盞紅燈淘汰，見到阿Jer在後台痛哭覺得好心痛，因為知道見對方辭職來參賽追夢，決定『使橫手』在復活賽把救他回來。」

花姐直認當時阿Jer的外表「衰」，留鬚又八字眉，當時更有評判指阿Jer簽回來也難以改造，不過花姐則認為：「我覺得他唱歌好聽，而MIRROR當中的唱將亦沒有幾個，所以不理大家反對，把他簽下成為MIRROR一份子。」

    點擊圖片放大
    +9
    +8

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名
12:24 2022/02/11
【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名
【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊　陳卓賢打入全球百大俊男提名
11:57 2022/02/15
【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊　陳卓賢打入全球百大俊男提名
【MM7】柳應廷以輕快新作呈現內心世界　Jer躊躇滿志：樂壇需要百花齊放
16:32 2022/01/31
【MM7】柳應廷以輕快新作呈現內心世界　Jer躊躇滿志：樂壇需要百花齊放

你可能感興趣

【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名
12:24 2022/02/11
【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名
【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊　陳卓賢打入全球百大俊男提名
11:57 2022/02/15
【MIRROR成員】Ian新歌MV推出半日破30萬點擊　陳卓賢打入全球百大俊男提名
【MM7】柳應廷以輕快新作呈現內心世界　Jer躊躇滿志：樂壇需要百花齊放
16:32 2022/01/31
【MM7】柳應廷以輕快新作呈現內心世界　Jer躊躇滿志：樂壇需要百花齊放
演員 柳應廷 黃慧君 娛樂人物職業 陳卓賢 歌手 Mirror 姜濤 盧瀚霆 呂爵安

最高瀏覽

【聲夢傳奇】聲夢學員任代言被狙擊　Chantel經理人丘梓謙被騷擾
13:27 2022/03/13
【聲夢傳奇】聲夢學員任代言被狙擊　Chantel經理人丘梓謙被騷擾
【居家隔離】港媽確診後居家隔離十幾日康復 嚴守11規條力保丈夫子女免中招
11:36 2022/03/13
【居家隔離】港媽確診後居家隔離十幾日康復 嚴守11規條力保丈夫子女免中招
【肝衰竭】消息：瑪麗醫院肝衰竭患者曾服用中藥膠囊　醫管局：市民服藥前須諮詢中醫意見
17:16 2022/03/12
【肝衰竭】消息：瑪麗醫院肝衰竭患者曾服用中藥膠囊　醫管局：市民服藥前須諮詢中醫意見