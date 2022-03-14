【抗疫支援】屈臣氏蒸餾水成立企業社福抗疫平台　捐逾10萬份抗疫包予弱勢社群【不斷更新】

▲ 屈臣氏蒸餾水將捐贈每戶家庭 WatsMask ASTM Level 3口罩及抗疫包。（屈臣氏蒸餾水提供圖片）

第五波疫情持續升溫，打擊各行各業，不乏有心的機構或組織為本港送暖，支援向類物資及捐款。TOPick為大家整合資訊，助有需要市民第一時間獲得適切援助。

【13:30】

屈臣氏蒸餾水今日（14日）宣布，成立企業社福抗疫平台，透過與多個非牟利團體合作，捐贈抗疫包予有需要人士。首階段已安排捐贈超過10萬份抗疫包，協助劏房戶、小童、弱勢社群及低收入家庭抗疫。

屈臣氏蒸餾水透過成立此企業社福抗疫平台，集合多個非牟利團體的力量將抗疫物資分發予有需要社群:低收入家庭、長者、殘障人士、智障人士、病患者及臨時居住於皇后山邨、茘景邨隔離設施的居民等，相關平台以確保資源配對合適為要。至今參與協作機構包括香港新界獅子會、苗圃行動、香港仔坊會、基督教家庭服務中 心、香港基督教女青年會、香港家庭褔利會及香港聖公會迎康園。

另外，由東華三院營運，全港首個位於深水埗區名為「南昌220」的組合社會房屋住滿有過渡性房屋需要的低收入家庭，屈臣氏蒸餾水將捐贈每戶家庭 WatsMask ASTM Level 3口罩及抗疫包。

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責任編輯：TOPick港聞部