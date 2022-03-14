【抗疫美養】法日扒房推食材料理包 白色情人節炮製自家扒房美食

▲ BIFTECK 宝箱（Takarabako）食材料理包$700元（兩位用），包括前菜丶湯品丶主菜及甜品。(圖片由餐廳提供)

即使安在家中也能輕鬆炮製法日料理，說的是位於灣仔QRE Plaza的法日扒房BIFTECK首次推出BIFTECK 宝箱（Takarabako）食材料理包($700兩人份)，由前菜、湯品、主菜及甜品均一應俱全，全由曾任職多家著名食府的行政總廚Ken Kwok精心設計，更附有貼心簡介，讓廚藝新手都能按部就班地在家輕鬆炮製自家扒房美食。

另熱愛美酒之士，更可以優惠價$280加配法國傳奇酒莊Mas de Daumas Gassac的紅白佳釀，為盛宴配上怡人美酒。

食材料理包的法式牛油餐包配自家製麵豉牛油，當中的麵豉牛油輕帶鹹鮮味，風味獨特，教人再三回味。前菜則有自家製紅菜頭醃漬煙三文魚，選用來自挪威的煙三文魚，以營養豐富的紅菜頭醃製而成，佐以清新沙律，開胃清新。

作為湯品的海帶麵豉海膽湯配迷你飯團，結合日本麵豉湯及加拿大海膽的鮮甜風味，廚藝團隊更別有心思地以日本越光米丶櫻花蝦及紫菜製作迷你飯團，與散發東瀛風情的香濃湯品無比匹配。主食的蟹肉櫻花蝦烏冬，湯底以日本蟹肉及藍龍蝦熬製，並加上櫻花蝦及蕃茄醬提升湯底的鮮味層次，更特地選用日本稻庭烏冬，取其掛汁及彈牙特色，更能突顯麵食的香濃鮮甜。

來到主菜部分，首推以香草丶辣椒及大蒜醃製的招牌BIFTECK牛扒——阿根廷肉眼扒，簡單煎香至心儀成熟即可，絕對是肉食愛好者不容錯過之選；而薈萃法日烹調精髓的日本油甘魚配時令蔬菜，佐以西芹及紫蘇黑椒烹調而成的醬汁，輕易帶出肉質嫩滑的油甘魚的脂香。至於甜品方面則有日式蕨餅，帶抹茶及黃豆粉的蕨餅口感煙韌，特別適合春夏時節享用。

若不想花太多時間下廚準備，可點選餐廳的人氣菜式，直接將熱辣辣的美味菜式送上門，包括藍青口冬瓜湯、澳洲封門柳、美國特級西冷、阿根廷安格斯肉眼扒、焗牛骨髓等。

美食配佳餚，點餐時可以優惠價$280加配法國酒莊Mas de Daumas Gassac精選的Moulin de Gassac 紅白酒釀系列，當中「Moulin de Gassac ÉLISE」是紅酒愛好者之選，其酒體圓潤，果味濃郁又不失平衡精緻，是浪漫約會的最佳配酒；而「Moulin de Gassac ERAUS」則是帶點點熱帶果香的清新白葡萄酒，輕送迷人黃花香氣，最適宜搭配貝類海產丶鮮魚及沙律等。

記得至少一天前到餐廳網站下單，預訂消費總結達$1,400或以上，可享免費美食送遞服務；如$1,400以下的訂單則會額外收取運費$100（香港及九龍區）或$200（新界區，不包括離島地區）；另亦可到BIFTECK的灣仔店自取。