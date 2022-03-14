【基層苦況】月租2300元與11男女共住一室　深水埗床位戶染疫慘被趕出門

▲ 床位戶因染疫被其他租客趕走。

疫情之下，基層市民生活更加辛酸。無線節目《東張西望》報道有床位戶與11名陌生男女共住一個開放式單位，各人之間並無分隔，疫情下回到住所亦要全天候佩戴口罩。一名租住床位的女士表示，「日日都心驚膽戰，病都唔敢開口，一開口就即刻叫你走開。」她最終亦於今年2月中招，當時同屋住戶就將她「趕出街」，「一病咗就唔畀你住，佢哋叫我一行出呢個門口，就唔好返嚟！嗰晚風大雨大。又唔知邊度搵地方住。」

一名床位戶在《東張西望》分享經歷指，她以月租2300元，在深水埗租住一個單位內的床位，同時單位內有11個陌生男女共住。一旦染疫，如被同住租客得悉，便會被趕走。她今年2月染疫被趕走當晚，曾到公立醫院求診，打算可入院治療，至少有個容身之處，詎料醫院以她沒有發燒為由拒絕接收，「打去政府專門診治的門診熱線，又沒有回應，最後更差點露宿街頭。」她又說：「好彩嗰日做嘢嘅護老院宿舍肯暫時收留。」之後她輾轉之下才找到一間賓館暫住。

最新影片推介：

節目又走訪深水埗劏房戶和「三無大廈」，發現走廊樓梯等公用地方衛生環境極其惡劣，用過的口罩遍地可見，大袋垃圾在梯間堆積如山，無人清理。有社工介紹指，因大廈沒有管理公司，近期因疫情和人手緊缺，令住戶無法負擔聘用清潔工清潔大廈的費用。

此外，也有劏房戶分享，指就算自己努力配合政策，但也得不到任何支援。因為染疫後需要停工，但又不知道該向哪一個政府部門求助，想申請補貼，又因在家隔離，而不符合5000元津貼，「須在公立醫院治療」的申請條件。該劏房戶謂，

冇辦法，呢啲都要自救，真係慘。當時病發，諗住如果有政府救我哋，如果運氣唔好，死咗都冇人知。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：王明芳