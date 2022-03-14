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【檢疫酒店】部分酒店轉為社區檢疫設施　業主聯會籲長期住客改光顧21間酒店

社會 16:19 2022/03/14

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業主聯會籲長期住客改光顧21間酒店，當中包括恆豐酒店。（陳永康攝）

本港新冠肺炎嚴峻，香港酒店業主聯會今日（14日）表示，業界為支持當局抗疫，部分酒店轉型為社區檢疫設施酒店，呼籲長期住客可轉到21間非社區檢疫設施酒店，而有提供長期住宿計劃的酒店資料，供受影響的長期住客參考。

21間非社區檢疫設施酒店如下：

  • 帝逸酒店
  • 中環晉逸蘭桂坊精品酒店
  • 中環晉逸精品酒店
  • 港島海逸君綽酒店
  • 九龍海逸君綽酒店
  • 香港海洋公園萬豪酒店
  • 宜必思香港中上環
  • 富薈上環酒店
  • 富薈灣仔酒店
  • 海景嘉福酒店
  • 彌敦酒店
  • 晉緻酒店
  • 恆豐酒店
  • 富豪香港酒店
  • 麗豪酒店
  • 帝都酒店
  • 帝京酒店
  • 城景國際
  • 灣景酒店
  • 帝樂文娜公館
  • 香港美利酒店

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責任編輯：陳麗娜 

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