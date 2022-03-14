【檢疫酒店】部分酒店轉為社區檢疫設施 業主聯會籲長期住客改光顧21間酒店
社會 16:19 2022/03/14
本港新冠肺炎嚴峻，香港酒店業主聯會今日（14日）表示，業界為支持當局抗疫，部分酒店轉型為社區檢疫設施酒店，呼籲長期住客可轉到21間非社區檢疫設施酒店，而有提供長期住宿計劃的酒店資料，供受影響的長期住客參考。
21間非社區檢疫設施酒店如下：
- 帝逸酒店
- 中環晉逸蘭桂坊精品酒店
- 中環晉逸精品酒店
- 港島海逸君綽酒店
- 九龍海逸君綽酒店
- 香港海洋公園萬豪酒店
- 宜必思香港中上環
- 富薈上環酒店
- 富薈灣仔酒店
- 海景嘉福酒店
- 彌敦酒店
- 晉緻酒店
- 恆豐酒店
- 富豪香港酒店
- 麗豪酒店
- 帝都酒店
- 帝京酒店
- 城景國際
- 灣景酒店
- 帝樂文娜公館
- 香港美利酒店
《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
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責任編輯：陳麗娜