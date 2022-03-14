【檢疫酒店】部分酒店轉為社區檢疫設施　業主聯會籲長期住客改光顧21間酒店

▲ 業主聯會籲長期住客改光顧21間酒店，當中包括恆豐酒店。（陳永康攝）

本港新冠肺炎嚴峻，香港酒店業主聯會今日（14日）表示，業界為支持當局抗疫，部分酒店轉型為社區檢疫設施酒店，呼籲長期住客可轉到21間非社區檢疫設施酒店，而有提供長期住宿計劃的酒店資料，供受影響的長期住客參考。

21間非社區檢疫設施酒店如下：

帝逸酒店

中環晉逸蘭桂坊精品酒店

中環晉逸精品酒店

港島海逸君綽酒店

九龍海逸君綽酒店

香港海洋公園萬豪酒店

宜必思香港中上環

富薈上環酒店

富薈灣仔酒店

海景嘉福酒店

彌敦酒店

晉緻酒店

恆豐酒店

富豪香港酒店

麗豪酒店

帝都酒店

帝京酒店

城景國際

灣景酒店

帝樂文娜公館

香港美利酒店

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責任編輯：陳麗娜