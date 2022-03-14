【聲夢 JUNIOR】Dance Group全勝躋身最後十強　郭偉亮讚參賽者具潛質：讓小朋友成長學習

▲ 《聲夢JUNIOR》昨日播映第二集。

由音樂人 Eric Kwok 郭偉亮擔任節目總監督，雲集星級顧問團隊、導師及嘉賓的無綫音樂競技真人騷《聲夢 JUNIOR》，昨晚(13 日)播出第二集，經過一輪排練及正式錄影演出，播出前期待指數最高、由 Aster(劉芷君)、Crystal(梁善知)、Haily(梁栩寧)、Charlotte(繆昀希)、Jasmine(冼奕瑜)及 Tate(伍梓瑜)組成 的 Dance Group，擊敗 Vocal Group 及 Band Group 參賽者獲得第一名，6 位成員全部順利躋身十強。

▲ Dance Group 係小組賽贏咗，佢哋獲讚演出最順眼同埋最有默契。

第二集播出後，雖然不少網民覺得 JUNIOR 實力不及《聲夢》師兄師姐，但仍有大部分網 民認為「結果」合理，除了因為 JUNIOR 參賽者年紀較小外，網民亦認為節目重點就是陪伴及看著參賽者從不同的訓練及經驗之中蛻變成長。

另外節目最後一Part 的減壓、真情剖白以及連詩雅率領家長為參賽者炮製打氣愛心曲奇環節，亦感動不少觀眾，

對於三組小朋友花了不少時間及心機力求進步，以及製作組費盡心思拍攝的三個 MV，網民大致正評，紛紛留言表示欣賞: 「好精彩，個個小朋友都好努力」 、「3 組轉變得好多，進步很多」 、「真係幾有 Feel，樂壇前輩幫啲細路仔好融洽好溫馨」、「當番佢哋小朋友咁睇，其 實個個都好可愛，我覺得好睇」、「Sunny Wong 排舞，天王天后才有機會，輸咗都抵」

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雖然 Dance Group 整體實力及表現均被看高一線，除了被指是最入屋組別外，6 人之間的默契亦讓網民看得更投入，不過其實三個組別各有支持者，Band Group 的男孩們因為大部分處於變聲尷尬期，唱歌技巧普遍被指不 OK， 但成員們高人一等的樂器實力、活潑可愛的性格以及創作能力還是成功爭取大量網民歡心，

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至於沒有跳舞或是玩樂器作為「外掛」的 Vocal Group，由於要單靠唱功展示實力，加上 一來便要挑戰 A Cappella，又要面對師姐 Gigi (炎明熹)珠玉在前難以超越，面對的挑 戰及困難自然比其餘兩個組別高;不過由於 5 位成員均十分用心提昇自己各方面技巧，仍 成功獲得不少正評及鼓勵。

由於三組各有特色，網民對於將有 8 位有潛質的參賽者要被淘汰大感不捨，並紛紛留言競 猜 10 強餘下四個席位誰屬;以暫時走勢，Vocal Group 的 Caitlin、Vici 以及 Band Group 的 Breman 暫時有最多支持者，更有網民為兩集均表現不似預期的 Vici 平反謂:「Vici 把聲太 高 Pitch，好似唔係好夾 A Cappella，但都唱得好」。根據節目內容，餘下的四個十強席位 除了要看參賽者在小組比賽的表現外，之前在盲聽的演出部分亦會被計分。

▲ Eric Kwok 大讚參賽者潛力無限。

而出名嚴厲的節目總監督 Eric Kwok，亦大讚其實有部分參賽者實力潛質無限:「其實好幾個唱歌技巧 係好唔錯，只係咬字有問題，其實佢哋唱英文歌，未必會同《聲夢》嘅師姐爭好遠，但唱 廣東歌就真係爭一截。」

對於外間批評參加者跟炎明熹冇得比， Eric Kwok即說：「咁 Gigi 當然係好厲害，有好多 嘢值得學習，同埋佢哋差過 Gigi 都好正常，個節目就係集中睇吓呢班小朋友點樣透過今次嘅經驗去成長同埋變得更加好。其實可以睇埋最後十強比賽先，唔少人會令你睇完之後 覺得眼前一亮，我自己睇完都好感動好驚艷。」