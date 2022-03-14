【求診無門】女兒出玫瑰疹發燒求診無門 港媽崩潰：怎可拒絕醫治發燒病人

朋友在群組分享，她的兩歲女兒發燒，她抱着孩子去找常看的兒科醫生，診所姑娘知悉寶寶正在發燒，坦然醫生拒看，令她不知所措，只好抱着女兒在街上不停找診所。幾經辛苦，終於找到一位願意診治發燒病人的醫生，折騰三個多小時，她終於和女兒帶着藥物回家，一入屋她便情緒崩潰，痛哭一場。

最新影片：

「你的兒科醫生真沒醫德！幼嬰兒經常發燒，幾乎每個月都要求醫，怎可以拒絕醫治發燒病人呢？」

「不少私家醫生眼裏只有錢，仁心仁術是自欺欺人的笑話。」

「其實坊間有醫生提供視像診治啊！」

「我知，但我女兒發燒時，視像醫生預約已滿，政府指定診所的電話又無法接通，當時寶寶已燒至攝氏四十度，我很擔心她會高燒壞腦，所以才抱着她去向私家兒科醫生求診，沒想過會吃閉門羹。在我兩母女最需要他幫助的時候，他把我推向地獄。」

「在網上公開這個兒科醫生的資料，提醒其他父母們！」有人建議。

「你的女兒中了Omicron？」

「不是，她因為出玫瑰疹而發燒，所以我更加憤怒。發燒病人不一定中了Omicron，即使真的中了，醫生的天職是醫人，怎能夠選擇醫治哪些病人？」

「社區還有患上不同疾病的市民需要求診，如果診所接待新冠病人，不幸令其他病人受感染，又是否對他們公平呢？將心比己，你也不想女兒在診所被人感染Omicron。」

醫生都有自己的立場和顧慮，亂扣帽子有欠公允。部分私家醫生提供視像診治，並提供即日送藥服務，父母宜早作資料蒐集，便不用方寸大失。

全文刊登《經濟日報》，原題是：「醫生拒看發燒病人」

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD