【隔離酒店】港女荃灣帝盛酒店隔離1週 分享一日三餐餐單：不可叫外賣

▲ 港女荃灣帝盛酒店隔離1週，分享一日三餐餐單。

本港多間酒店用作隔離設施，一位女網民在3月6號至13號入住荃灣帝盛酒店，她分享有關入住經驗，大讚隔離酒店膳食份量足、款式多，而且有水果飲品。在隔離完成後，酒店還提供給康復者免費中醫診療服務於半年內使用，令她非常滿意隔離之旅。

該名女網民表示，因住所污水檢測在3月5日呈陽性，翌日被通知需到荃灣帝盛酒店進行隔離。入住時，酒店會提供2份檢測包及1枝溫度計，以及一盒金花清感顆粒沖劑。房內配置每人6支水及1個杯麵，之後可有限度再提供。隔離人士需每日早上需要掃QR code提交健康申報表。

▲ 酒店提供2份檢測包及1枝溫度計，一盒金花清感顆粒沖劑。（圖源：女事主提供相片）

女事主提醒，前往隔離前需要自備多點藥物及快速檢測包，因如非隔離期間病情惡化，否則職員不會接觸隔離人士，並僅在隔離人士需緊急藥時才會提供。另外，隔離人士僅能開門拿食物，若出門外走幾步，就會被開咪警告，聲浪大至全層都會聽到。

三餐定時 餐點豐盛

女事主又特別紀錄連日來酒店提供的膳食。她稱讚三餐定時，於早上8點半、中午12點半及晚上6點半會送餐，而隔離人士不可叫外賣。從女事主提供的相片可見，帝盛酒店提供的餐點賣相不錯，每餐的份量亦不少，例如會有蒸包、蘿蔔糕、肉類、飯或炒麵，同時還有水果及飲品。

女網友居住的酒店房間內對出視野是山景，房內還見有一部空氣淨化機。而女事主在最後3日快測結果為陰性，以及已接種3針疫苗，順利完成隔離。在隔離完成後，酒店還提供給入住人士免費中醫診療服務於半年內使用。

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責任編輯：羅嘉欣