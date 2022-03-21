【校長專欄】如果「考驗」是人生必需品 校長：要感謝命運賜給的每一次考驗

▲ 陳校長認為，每一個的考驗也是你我成長蛻變必經的過程。

上古時代，考驗已經在我們的生活之中。傳說中的神農氏，他嘗盡百草，分辨草藥的功效，又教曉世人耕植的方法。有一次，他誤食了毒蘑菇，險些兒喪命。幸運地，他嗅到身旁傳來濃濃的香氣。在迷迷糊糊裏，他伸手摘下幾根尖葉子，放在嘴裏咀嚼。結果，這種又香、又辣、又清涼的青草，救回了他的性命。神農氏本姓「薑」，於是他為了表達對這根使自己起死回生，作用神奇的「還魂草」的感謝，便替它起名為「生薑」。

最新影片推介：

長期生於地下的薑母，滿臉泥垢，皮膚粗糙，黃黃褐褐，灰灰棕棕，滿身都是傷疤似的，毫不討人喜歡。況且，他的身體總是發出濃烈的辛辣味，使人退避三舍。生活的考驗何嘗不像生薑一樣？考驗當前，也是教人望而生畏。古語有云：「吃得苦中苦，方為人上人。」這句話告訴我們，能夠吃盡「苦中苦」的便是非凡的「人上人」。由此推論，一個普通人也逃不了吃苦的命運。

薑母充滿治癒百病的本領，既可以抗炎解毒，也可以烹調入饌。薑放入茶，能使身體溫暖；薑製成汁，能使奶品美味可口。薑糖薑餅，總之但凡含有薑的美食，都能活血驅寒，讓我們的胸口擁有一股自強不息的熱情。生活上的考驗，往往來自求學時的高山景行，來自人際間的生離死別，也來自然界的物競天澤……

年青人啊！如果「考驗」是人生的必需品，那便把它當成生命的調味劑，成長的通行證。每一個的考驗也是你我成長蛻變必經的過程，我們要用微笑感受那些跌跌碰碰的苦楚，欣然地學會如何吃苦，甚至要感謝命運賜給我們的每一次考驗，把自己鍛煉成不怯不懦的男子漢，敢作敢為的女強人！

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9