【過渡房屋】聖雅各紅磡過渡性房屋今接受申請　料8月入伙

▲ 紅磡路政署前工地及訓練中心，將短期發展作社會房屋用途。（吳卓峰攝）

聖雅各福群會位於紅磡鶴園街23號的過渡性房屋「雅園」今（14日）起至下月8日接受申請，獲批住戶料可於8月入伙，住宿期兩年，預計有80人可受惠。

聖雅各福群會表示，「雅園」將提供31個房間，包括2至4人單位，以及1個無障礙單位。每個單位附設獨立洗手間及浴室，提供電熱水爐，並於獨立開放式廚房提供電爐。

「雅園」的服務對象2至4人家庭及現正居於劏房或其他不適切房屋的公屋輪候人士。成功獲批的住戶預計於本年8月入伙，住宿期為2年，可按需要可續約1年，預計80人受惠。

相關申請資格：

年滿18歲或以上的香港居民；

現居於劏房、寮屋、天台屋及其他環境惡劣居所；

家庭申請人需持有有效香港房屋委員會公共租住房屋申請書編號並已獲登記達3年或以上（申請人及其他家庭成員的資料需與房委會公屋申請書的資料相符）；或

有迫切住屋需要；

有全職工作或已申請綜合社會保障援助；

有切實可行遷出計劃，並在3年為上限的住宿期內遷出 ；

經聖雅各福群會社工評估及審批。

合資格的市民可於今日至下月8日申請，更多詳情，可瀏覽 https://socialhousing.sjs.org.hk或致電6916 7670查詢。

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記者：黃小冰