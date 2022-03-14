【著數優惠】海港城推6小時免費泊車優惠 逢星期二及日可獲雙倍獎賞賺$15,000優惠
駕駛人士福音！海港城即日推出全新優惠獎賞及6小時免費泊車優惠，大家可於同日以指定電子付款方式消費每滿HK$1,500即可獲「HK$100購物優惠券」、「HK$50美食優惠券」及「HK$100美食優惠券」各1張；而消費每滿HK$4,000更可額外獲贈「HK$500購物優惠券」1張！
逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取HK$15,000優惠券！
海港城指優惠券可於350間海港城指定參與商戶使用，可享購物低至67折及餐飲半價優惠。推介及新加入的參與商戶包括Chloé Atelier des Fleurs香港旗艦店、由馬黎珈而（黎姿）女士引進的品牌XOVĒ、時尚品牌COS、GUESS全新專門、一站式童裝店balabala、童裝品牌My Little Korner等。
連卡佛百貨、Facesss及誠品生活的不少品牌均接受優惠券，海港城多間新餐廳均推出外賣餐單及接受優惠券，包括酸菜魚品牌「姚姚酸菜魚」、韓國過江龍Terrace in seaside及主打生酮無麩質食品的精品咖啡店INFINTI C，大家可以將美食帶回家中品嚐。
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此外，海港城平日泊車優惠最多可免費6小時！於2022年3月14日至6月30日，以指定電子付款方式即日單一消費每滿HK$100，平日可享2小時免費泊車（最多6小時），週末及假日亦可享1小時免費泊車（最多3小時）。
海港城優惠券獎賞詳情：
|
同日消費總額
（最多3間不同商戶）
|每日獎賞
|星期二及星期日（雙倍獎賞）
|
每滿HK$1,500
（上限HK$15,000）
|
HK$50 美食優惠券 x 1
+
HK$100美食優惠券 x 1
+
HK$100指定購物優惠券 x 1
（總值HK$250）
|
HK$50 美食優惠券 x 2
+
HK$100美食優惠券 x 2
+
HK$100指定購物優惠券 x 2
（總值HK$500）
|
每滿HK$4,000
（上限HK$40,000）
|
額外
HK$500指定購物優惠券 x 1
（總值HK$500）
|
額外
HK$500指定購物優惠券 x 2
（總值HK$1,000）
更多詳情及條款請按此。
海港城免費泊車詳情：
|即日單一消費
|免費泊車 ( 小時 )
|星期一至五 (公眾假期除外)
|星期六、日及公眾假期
|HK$100 或以上
|2
|1
|HK$200或以上
|4
|2
|HK$300或以上
|6
|3
海港城所有泊車優惠詳情及條款請按此。
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責任編輯︰王明芳