【著數優惠】海港城推6小時免費泊車優惠 逢星期二及日可獲雙倍獎賞賺$15,000優惠

▲ 海港城即日起推出全新優惠券獎賞及6小時免費泊車。（圖片來源：海港坊提供）

駕駛人士福音！海港城即日推出全新優惠獎賞及6小時免費泊車優惠，大家可於同日以指定電子付款方式消費每滿HK$1,500即可獲「HK$100購物優惠券」、「HK$50美食優惠券」及「HK$100美食優惠券」各1張；而消費每滿HK$4,000更可額外獲贈「HK$500購物優惠券」1張！

逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取HK$15,000優惠券！

▲ （圖片來源：海港坊提供）

海港城指優惠券可於350間海港城指定參與商戶使用，可享購物低至67折及餐飲半價優惠。推介及新加入的參與商戶包括Chloé Atelier des Fleurs香港旗艦店、由馬黎珈而（黎姿）女士引進的品牌XOVĒ、時尚品牌COS、GUESS全新專門、一站式童裝店balabala、童裝品牌My Little Korner等。

連卡佛百貨、Facesss及誠品生活的不少品牌均接受優惠券，海港城多間新餐廳均推出外賣餐單及接受優惠券，包括酸菜魚品牌「姚姚酸菜魚」、韓國過江龍Terrace in seaside及主打生酮無麩質食品的精品咖啡店INFINTI C，大家可以將美食帶回家中品嚐。

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此外，海港城平日泊車優惠最多可免費6小時！於2022年3月14日至6月30日，以指定電子付款方式即日單一消費每滿HK$100，平日可享2小時免費泊車（最多6小時），週末及假日亦可享1小時免費泊車（最多3小時）。

海港城優惠券獎賞詳情：

同日 消費 總額 （最多 3 間不同商戶） 每日獎賞 星期二及星期日（雙倍獎賞） 每 滿 HK$1,500 （上限 HK$15,000 ） HK$50 美食優惠券 x 1 + HK$100 美食優惠券 x 1 + HK$100 指定購物優惠券 x 1 （總值 HK$250 ） HK$50 美食優惠券 x 2 + HK$100 美食優惠券 x 2 + HK$100 指定購物優惠券 x 2 （總值 HK$500 ） 每 滿 HK$4,000 （上限 HK$40,000 ） 額外 HK$500 指定購物優惠券 x 1 （總值 HK$500 ） 額外 HK$500 指定購物優惠券 x 2 （總值 HK$1,000 ）

更多詳情及條款請按此。

海港城免費泊車詳情：

即日單一消費 免費泊車 ( 小時 ) 星期一至五 ( 公眾假期除外 ) 星期六、日及公眾假期 HK$100 或以上 2 1 HK$200 或以上 4 2 HK$300 或以上 6 3

海港城所有泊車優惠詳情及條款請按此。

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責任編輯︰王明芳