【第五波疫情】民建聯倡向醫管局增撥款津貼醫護　籲加強入院長者與家屬溝通

▲ 民建聯就加強衞生防疫單位與入院長者的家屬溝通、擴闊抗疫基金支援對象等作出建議。（民建聯直播截圖）

受第五波疫情衝擊，本港醫療系統不勝負苛，醫護人員疲於奔命。民建聯立法會議員建議政府向醫院管理局提供額外撥款，擴闊向醫護人員發放的「緊急應變特別津貼」的受惠對象、恢復發放「特別租賃津貼」。該黨亦建議政府擴闊防疫抗疫基金6.0的支援對象，讓更多前線清潔人員及保安員受惠。

醫管局於2020年推出「緊急應變特別津貼」，肯定前線員工從事高風險工作的貢獻。民建聯醫療政策發言人梁熙建議政府恢復發放「緊急應變特別津貼」、增加「特別租賃津貼」，並且將在急症室工作的全體醫護人員納入受惠對象，即包括分娩、麻醉等服務人員，均可獲得津貼。他又建議政府向社區隔離設施當值的醫護人員提供交通津貼，並恢復每工作兩周有一日額外休息日的安排。

梁熙續指，由於香港酒店房價有上升的趨勢，不少醫護人員表示過往每天500元的「特別租賃津貼」並不足夠，建議政府向醫管局提供額外撥款，以租用更多額外酒店房，讓高風險醫護人員留宿，令他們不用擔心增加家人染疫的風險。

民建聯副主席張國鈞表示，不少長者染疫後被送去醫院或社區隔離設施後，家人無法與長者取得任何聯繫，了解他們的病情，甚至連安老院舍亦無法向相關部門了解相關情況。該黨希望政府相關部門，安排長者送院或社區隔離設施治療後，第一時間通知其家人，並提供基本資料及關鍵資訊，包括長者的去向及病情。

曾任教師的議員郭玲麗表示，聽到學生反映想盡快染疫，然後盡快康復，以順利參加中學文憑考試。為減少疫情對文憑試考生的影響，她建議政府參考去年在竹篙灣隔離設施設立考試場地的經驗，讓確診或需要隔離的考生可以在場內接受應考，有機會爭取更好成績，以盡量不影響學生的學習評估為前提，幫助學生進行文憑試。

另外，梁熙建議，政府可以擴闊防疫抗疫基金6.0資助的支援對象，令更多在不同處所工作的指前線清潔員及保安員可以受惠，包括將貨運設施、交通設施、教育設施、賓館、醫療設施、社會福利、宗教設施及殯儀設施等的清潔員及保安員納入受惠範圍，首同樣向他們每人每個月發放2,000元的津貼，為期5個月。

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記者：陳葆琳