【疫境自強】機師創業失敗轉職賣保險　盛勁為不氣餒：遇困難要克服

人生有起有跌，這句話無疑是盛勁為的寫照，一場疫症，令到前機師盛勁為淪為失業大軍，本來事業發展「一飛衝天」，突然要「腳踏實地」，從小出身基層的他，訓練出轉數快的靈活腦筋，投資開飲食業生意，在元朗開設酒樓「盛坊」，不過與其他股東不咬弦，毅然退股，轉職保險行業，開展另一片天，他接受Toptick記者訪問時，表示現在的人工接近做機師的薪金，而藝人工作只屬玩票性質，他更以自身經歷勉勵年輕人「條路好長，遇到困難要一一克服」!

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轉行賣保險

2020年盛勁為被航空公司裁員後，決定參加無綫舉辦的《衝上雲霄大選》人才招募比賽，最終贏得亞軍，有意涉足娛樂圈的他簽約TVB成為「親生仔」，不過比賽後，他未有太多演出機會，遂決定投資開飲食業生意，在元朗開設酒樓「盛坊」，更不介意由低做起，洗碗、侍應一腳踢，不過最終與其他股東不咬弦，毅然退股，創業失敗未有令他氣餒，疫下他選擇轉行賣保險，他坦言以往做機師是發出指令，現在則要改變溝通方式，現在是要先照顧客人感受，而過程中他更面對非常多拒絕。

做得呢行要好主動，被拒絕的機會非常高，以前做機師係習慣落指令，呢家調番轉做agent，要以照顧人嘅感受去做嘢，成個溝通方式都好唔同，對我嚟講呢個係我最大挑戰。

入職保險業半年的盛勁為續透露，目前為止收入接近做機師的水平，更不用靠TVB份糧，而他對於做機師的心仍然不變，希望有一天能夠做回老本行：

TVB人工已經唔係好關事，我本身都係諗住體驗一下做藝人的滋味，對於我嚟講呢個係一個生活體驗，我係呢方面對錢唔係好大追求，係有啲為興趣去做，想試下拍劇，做一個小角色，開心有機會去參與呢件事。

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苦讀成機師

今年32歲的盛勁為自小家境清貧，家有兩姊一弟的他家中排第三，一家六口共住公屋，中學都是讀屋邨名校，小學時期需申請書簿津貼，憑勤力終於考入香港大學，但學費也要靠助學金及自己做兼職的薪水來支撐，他早前亦都在社交網晒出學生資助處的信件，俗稱grant loan，而考機師也不是一帆風順，他連續考了3次都成功考上，以為事業能夠「一飛衝天」，但卻突然殺出疫情，飛行生涯短短4年就被迫結束，習慣打逆境波的他認為，他自身經歷就是年輕人一個很好的借鏡：

我由以前窮家子弟出身，到本地升到大學，到考到機師，到最後失埋業，我依家又可以轉番身出嚟做銷售工作，對我挑戰好大，都慢慢咁克服咗，呢個經歷都好大鼓勵，咁如果年輕人睇到覺得好困難，好多失敗嘅時候都可以參考番我呢個故事，知道唔係一個人面對困難，就好似我呢個狀態嘅人都好多困難面對，都會一一去克服，人生係一條好長嘅路去行，冇可能所有嘢都係一帆風順，係咪下下都要咁正面？咁又冇可能，會有挫敗感，過兩日咪重新嚟過！

盛勁為現在正在拍攝由文偉雄監製的新劇《隱形戰隊》，他飾演其中一個反恐隊員，同劇有陳山聰、劉穎鏇、林子善、郭子豪、胡諾言等人，而盛勁為都有開設YouTube channel分享保險業的資訊。

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記者:陳麗薇