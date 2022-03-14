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【第五波疫情】3區共6個屋苑污水檢測陽性　政府明日派發逾8萬快速測試包

社會 15:16 2022/03/14

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本港疫情嚴峻，港府於多處設立檢測站。（陳永康攝）

本港疫情嚴峻，政府與港大團隊加強在各區採集污水樣本進行病毒測試。港府今日（14日）表示，因應3區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日（15日）起，陸續派發合共超過8萬個快速抗原測試包。

各區污水檢測陽性的地點：

  • 深水埗區：美孚新邨第一至八期
  • 黃大仙區：天馬苑、天宏苑及黃大仙上邨
  • 元朗區：天逸邨及天悅邨

市民如透過快速抗原測試取得陽性結果，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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