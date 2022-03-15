【創業追夢】曾歷恐襲扚起心肝辭職圓創業夢　90後女生疫下為食肆獻計度時艱

▲ 90後女生梁翠欣疫下創業開餐飲市場顧問公司，開業兩年，以其豐富經驗協助70多個餐飲品牌度時艱。

梁翠欣（Alexandra），90後女生，大學畢業從事飲食業至今，疫情初已感勢色不對，毅然裸辭開餐飲市場顧問公司。開業兩年，以其豐富經驗協助70多個餐飲品牌度時艱。

她坦言當初跳出comfort zone追夢是很冒險，卻以西班牙旅行時遇恐襲自身經驗來推動自己，生命本無常，有危自有機，視乎怎樣去把握。今天，25歲的她已在英國開分公司！

眼前的Alexandra，25歲，從小已立志投身飲食業。她說：「餐廳除了有美食，亦是人與人交流的地方，所以我覺得做餐飲一定不會悶。」

果然，她大學畢業後便立即加入JIA Group餐飲集團工作，主要負責Digital Marketing及Social Media，管理當時十多間餐廳的社交平台、內容創作及廣告等。

初出茅廬，對一切事物都充滿新鮮感，她笑言更是眼界大開。「自己入職時被派跟隨Julien Royer（Odette及Louise的主廚及老闆）工作，經常要為他的餐廳拍攝。某次他試食雞，以供即將開張的法國餐廳之用。當時他一次過拿出13隻雞，要透過雞的顏色、氣味及味道來選用哪一款，最後揀用了本地黃油雞。這道烤雞後來更成餐廳一道非常受歡迎的菜式。當時還是新人的我，第一次參與試食及拍照工作，覺得十分有趣，更感受到廚師對專業烹調的熱誠。」

▲ 2017年到西班牙旅行時遇上恐怖襲擊，她雙腳受傷，更要立即回港接受治療。（被訪者提供圖片）

Alexandra工作很投入，不怕辛苦，有時甚至要挑戰體能。「當時要為一間餐廳做拍攝，工作前一天我去買拍攝的背景板，但覺得普通紙營造不到效果，我便去旺角的裝修公司買幾塊意大利瓷磚做背景，當時拍攝的餐廳在中環鴨巴甸街，我一個人拿着磚從地鐵站行上山，正值夏天，又曬又熱好辛苦！」最終拍攝出來的相片效果很好，她自言辛苦也值得。

數碼推廣充滿商機

工作發展本應順利，直到2020年初新冠疫情來襲，卻為Alexandra帶來新挑戰。「我要為集團製作餐飲外賣平台，當時堂食大量減少，令餐廳直接跟客人接觸和推廣機會也減少，眼看很多其他行業逐漸注重綫上推廣，很多餐廳亦急切需要配合轉型。」直覺告訴她數碼推廣市場充滿商機，於是便跟好友Kieran談起這件事。

她說：「他曾在社交媒體平台工作，專長是SEO（搜尋引擎最佳化）及數據分析，我覺得我倆的專長可以互補，於是我們開始研究創業的可行性。」

然而，推動Alexandra圓創業夢，跟她5年前遇恐襲有莫大關係。「2017年暑假跟朋友去歐洲旅行，當時去到西班牙巴塞隆拿著名景點La Rambla，閒逛到附近的食品市場，竟然就遇到有兇徒揸車到處撞人的恐怖襲擊，街上所有人都跑到食品市場裏，我也被撞到腳部受傷，後來跟朋友跑去附近停車場的廁所躲避，兩小時後待安全才離開。當時我雙腳好痛，幸有好心的西班牙人用電單車載我到最近的醫院，因受傷的人太多，醫生只幫我做簡單檢查就叫我返港治療。」

隨後決定跟朋友提早回港，經診斷發現左腳斷骨、右膝蓋骨裂，需入院休養。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 13種不同品種的雞在眼前，她說陣容強大，十分有趣。（被訪者提供圖片） ▲ Alexandra說社交媒體盛行，餐廳的食物相片很重要，可充分展示形象。（被訪者提供圖片）



這次恐襲事件讓她感到世事無常，難得遇上一個創業機會，便決定坐言起行，2020年開設Monogic餐飲市場顧問公司，主要業務是社交媒體管理、數位行銷、建立網站及市場推廣，最終目標是提供一站式的餐飲顧問服務。

香港有很多市場推廣的公司，市場競爭十分大，如何能突圍而出？她說：「跟其他公司不同的地方，因我們只專注做一個行業，餐飲業的文化轉變很快，要具有應變能力及創意。我們並沒有特定的Marketing方案，因各間餐廳需求不同，例如擁有多間分店的連鎖餐廳，跟一間獨立的Cafe，兩個餐飲品牌所用到的市場推廣方式都有所不同。」

為 70 多個品牌提供服務

始終萬事起頭難，Monogic成立之初，也遇上不少困難。「在疫情期間開業，起初找客戶都有難度，所以我都好感激最初的客戶願意俾機會我們，後來他們更向其他餐廳推薦，慢慢便開始累積客人。」

▲ 去年疫情稍緩時，Alexandra為西班牙餐廳籌備一次活動，全場爆滿，食客反應相當好，也是她滿意之作。（被訪者提供圖片）

在眾多餐廳客戶中，最難忘是為La Paloma西班牙餐廳籌辦Hot Wednesday活動。「主廚兼老闆Alex Fargas是位非常有才華的廚師，我覺得他做的西班牙飯是全港數一數二最好食。去年疫情緩和時，我為餐廳籌備特別活動，就是邀請不同的廚師現場製作巨型西班牙海鮮飯，還有西班牙Flamenco舞蹈表演，餐廳當晚全場爆滿，食客玩得很開心，我也非常滿足。」

Monogic開業近兩年，曾為70多間餐飲品牌作市場推廣，一年營業額約250萬元。除了香港，早前還到英國開設分公司，Alexandra說香港和倫敦的餐飲業同樣發展蓬勃並充滿商機，便決定在當地發展。

公司業務正不斷擴充，面對第五波疫情，Alexandra坦言正面對史無前例的挑戰。「第五波對Fine Dining（高級餐廳）及Omakase（廚師發辦日本料理）餐廳的影響最嚴重，所以我們團隊也集中火力去協助餐廳度難關，為餐廳提供應變計劃，包括與外賣平台、物流公司等建立夥伴關係，為餐廳製作外賣平台，以及售賣餐廳周邊的商品等。」

現時Alexandra要管理兩間公司，她自言周末也需要工作，但工作所帶來的滿足感很大，而且能把自己興趣變成事業，故並不覺得辛苦。對於其他想創業的年輕人，Alexandra以過來人身份分享心得。

她說：「創業需要跳出舒適圈，過程中要不斷嘗試，更不要跟其他人比較，要努力做好每一件事，珍惜每一個機會，這樣才會成功。」

記者：招美寶