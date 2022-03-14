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【第五波疫情】本港新增共26,908宗確診及陽性個案　今波死亡個案已錄4,066宗【不斷更新】

社會 16:56 2022/03/14

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本港第五波疫情一發不可收拾，每日確診宗數持續破萬。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（14日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。今日本港新增確診個案合共26,908宗，當中12,040宗屬核酸檢測確診個案，餘下14,868宗經快速檢測後確診，全屬本地個案。

【16:56】劉家獻：關愛預約專線是供高風險市民，容易取籌見醫生。詳情即睇【下一頁】對於內地醫護來港支援，劉家獻指沒有「主副之分」，希望產生出協同效應。

【16:46】張竹君指，本港市面人流似有回升，呼籲市民盡量減少外出。詳情即睇【下一頁】

對於有康復者表示自己有免疫力，不怕再受感染，她建議康復個案要注重身體，按世衛指引康復個案3個月內再復發機會較小，會有免疫力。

【16:45】醫管局明日起將額外啟動6間指定診所，詳情即睇【下一頁】

【16:41】劉家獻指，再多249人染疫後離世，其中4人已打3針疫苗，詳情即睇【下一頁】

【16:30】張竹君指，第五波疫情累計有4,066宗死亡個案，其中9宗是在醫院以外離世。詳情即睇【下一頁】

院舍方面，再多11間院舍出現爆發及有個案，包括7間安老院、4間是殘疾院舍，當中有46名院友及2名員工染疫，累計752間安老院舍及270間殘疾院舍中招，估整體90%。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：蘇文軒

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