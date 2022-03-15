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【方艙醫院】糖尿病婆婆獨個被送方艙隔離　坐房外無助痛哭獲營友相助安心睡覺

健康 10:50 2022/03/15

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一名糖尿病婆婆獨個被送方艙醫院隔離後，因感到無助，坐在房外痛哭。

自青衣社區隔離設施（又稱「方艙醫院」）正式啟用後，政府陸續送無病徵或病徵輕微的染疫者入住。然而，對長者或長期病患者來說，入住隔離營或如同雪上加霜。近日有入住方艙醫院的人士發現，一名患糖尿病婆婆獨自被送入營後，徬徨無助，在房外痛哭。TOPick為此先後向保安局、衛生署了解院方對長期病患者的支援，雙方表示不屬他們回答的範疇。

最新影片推介：

前黃大仙區議會議員張茂清昨日（13日）在其facebook專頁表示，有入住方艙醫院的街坊向他分享內部情況，提及上述個案。該名街坊表示，晚上8時許，看到一名婆婆獨坐在房外哭著說：

自己一個人，入嚟乜都唔識，唔識做快測，電話無得影相！

街坊因而走去與婆婆傾談，認識她，安慰她，並為她遞上紙巾，問她「你使唔使食藥㗎？你自己住有無裝平安鐘呀？」

原來婆婆患有糖尿病，平時需要打針，近日因大廈圍封強檢而被送入營。了解其情況後，街坊對她說：

如果你需要啲乜嘢，肚餓呀，可以問我攞嘢食呀，我有㗎。

這名街坊表明會幫助婆婆，著她放心。傾談過後，婆婆終於感到安心，回去睡覺。

    點擊圖片放大
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街坊表示，婆婆只是其中一例，另有一名女士同樣不知所措，上接送車之前不知目的地，也不能選擇去隔離營或是酒店，也許是確診者眾多之故。街坊建議，場地管理人員多為有需要人士提供協助，但亦明白到，很多時候只能靠營友守望相助。這名熱心街坊亦表示，會在營內繼續照顧婆婆。

前區議員張茂清指出，方艙醫院落成後，仍需處理管理問題。他認為，場地人員需留意入住長者的需要，好讓他們多一份安全感。

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責任編輯：羅嘉欣

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