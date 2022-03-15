【家品速報 】嚴選7盞盞鬼燈飾　小夜燈營造居室浪漫好幫手

▲ My Moon Lamp。（$11,900/圖片由Homeless提供）

燈，可以說是生活的中的必需品，燈的形狀更可以情趣的一部分，漂亮而又有充滿幽默感的造型，更可以成為家居中的焦點。

坐月

燈誰說單只是用來照明？現在進化到可以給你坐下，要說的是圖中的My Moon Lamp，My Moon Lamp來自早前已經為大家介紹過憑著中西合壁的Hybrid系列而著名的Seletti，今次這張無論在室外和室內皆可使用的椅/燈，聚乙烯製造，由設計師Marcantonio Raimondi Malerba操刀，大家坐在月亮上，可有覺得自己是Sailor Moon呢？（$11,900 / Homeless）

▲ HITACHI電話座置物燈。（$780/圖片由store9yea提供）

▲ 電話座置物燈可變電筒。（$780/圖片由store9yea提供）

懷70年代的舊

不要說你未聽過HITACHI這名字，它創立於1970年，是日本8大電機生產商之一。70年代，Space Age潮流一發不可收拾，當時的HITACHI亦推出大量塑膠製的家品，例如圖中這盞電話座置物燈，底座邊可以放電話，右邊則放電話簿，另配備筆筒，燈頭可拆當電筒使用，只須需兩粒D型電池供應便可，在當年可說是前衞之作。（$780/store9yea）

▲ Miffy燈。（$1,090/圖片由Homeless提供）

長青Miffy

不須多說，人見人愛長青的Miffy哪個人不憧，既然減價更應該立即入手，這個高45cm X 53cm的Miffy，以騰雲駕霧姿態出現的吊燈，雖然是陳列品，但半價入手，「忠粉」沒有不入貨的理由。（減至 $1,090/Homeless）

▲ Light Soy。（$2,250/Homeless）

▲ Light Soy。（$2,250/Homeless）

魚燈晚唱

好的設計多取材自生活，這一個在澳洲奪得Good Design Award的Light Soy，設計靈感來自大家遊日本購買外賣魚生時所送贈的「豉油魚」。倫敦兩位設計師Jeffery Simpson和Agnus Ware於是心生一計，把「豉油魚」化成燈飾，更配合環保理念，燈罩以海洋回收塑料製造，紅瓶蓋扭開是低耗電的LED燈，加上4段亮度調校，TYPE-C充電，帶它回家叫人更是懷念久久不能前往的日本。（$2,250 / Homeless）

▲ Thinker Lamp。（$912-$1,423/圖片由品牌提供）

人仔細細

用人仔細細用來形容有5款造型提供的Thinker Lamps，這款無線桌燈有3種尺寸和顏色可供選擇，筆者於IG裏發現該桌燈，由廠商Lushue出品，但同類型設計亦可見於意大利設計師Stefano Giovannoni的Qeeboo系列中，有興趣的消費者大可瀏覽兩個品牌的產品再作選擇。（$912-$1,423 / www.lushue.com）

▲ Mr. Wattson桌燈。（$1,080/圖片Homeless提供）

▲ Mr. Wattson桌燈。（$1,080/圖片Homeless提供）

木頭人

來自丹麥家品品牌Piffany Copenhagen推出的家品眾多，但一定不可不提一盞早在1946年推出的Mr. Wattson桌燈，當時的「屈臣」先生用了白蜡木製造人形主體，燈部分則由Vespa電單車的車頭燈所啟發。時至今日，燈罩的顏色和木材選擇變得更多元化，但「人仔」形態始終以不變應萬變來展示於大家眼前。（$1,080 / Homeless）

▲ 磁懸浮星體燈。（$899/圖片Moments in Time Diy提供）

▲ 磁懸浮星體燈。（$899/圖片Moments in Time Diy提供）

本地薑

外國月亮不一定比本地的圓，本地不少手作專門店一樣有意想不到的產品，看看圖中這個磁懸浮星體燈，星體燈由底座無線懸浮技術供電，大家只要雙手安放，星體燈自會懸浮在底座上然後自轉，而底座又可以刻上名字，用來送禮就最好不過。（$899 / Moments in Time Diy）

產品查詢：Homeless（3620 3675）、Moments in Time Diy（6720 0876）、store9yea（4620 6200）、www.lushue.com

記者：何偉雄