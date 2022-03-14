【奪命車禍】大埔車禍致2死8傷的士司機再提堂　控方改控誤殺等6罪

▲ 去年8月大埔廣福道發生奪命車禍，涉事的士司機今被改控誤殺等共6罪，還押候訊。資料圖片

大埔廣福道去年8月發生奪命車禍釀2死8傷，涉案的士司機早前被控1項危險駕駛引致他人死亡罪，案件今（14日）於粉嶺裁判法院再提堂。涉案的士司機被改控2項誤殺及4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，案件押後至4月25日轉介至東區裁判法院再訊，被告還押候訊。

被告莫培華（63歲），原被控1項危險駕駛引致他人死亡，案件今再提堂，控方修訂及新增控罪，改控被告2項誤殺及4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪。

兩項誤殺罪指被告於2021年8月22日，在香港因嚴重疏忽而非法殺死鄭鈞海及宋婉芬，即作為1輛市區的士司機，駕駛該的士沿大埔廣福道行駛時，對在該道路近燈柱AE0236使用行人過路處的行人負有謹慎責任，被告違反該謹慎責任 ，沒有為鄭鈞海及宋婉芬的安全採取合理的照顧措施，即當該的士駛近該行人過路處 ，而行車交通燈號是紅色時，沒有減慢的士的車速，沒有充分使用或完全没有使用制動器，沒有把的士轉向右邊，然後切入該道路的對面東行行車線，以超越停在該行人過路處前的兩部車輛，以及以時速約50公里把的士駛上位於該道路中央的安全島。

控罪續指被告違反以上責任，導致的士撞到1支燈柱、1支標示及多名身處該道中央的安全島的行人，包括鄭鈞海及宋婉芬，並構成嚴重疏忽，以及因其疏忽是導致鄭及宋死亡的主要原因。

另4項危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪，則指被告於同日同地，在道路上危險駕駛涉案巿區的士，引致陳更崧、伍美芳、劉殷喆及蘇木興身體受嚴重傷害。

被告暫時毋須答辯，案件押後至4月25日，轉介到東區裁判法院再訊，被告續還押候訊。

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記者：林育慧