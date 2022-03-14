【第五波疫情】張竹君指現時確診個案仍然高企　冀市民減少外出

▲ (陳永康攝)

本港第5波疫情嚴峻，每日確診個案均達剷萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席記者會交代本港最新疫情。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今日（14日）表示，估計目前疫情狀況會橫行2至3個星期，估算每日確診人數要到5月底至6月初才回落到1000人，要回落至百人相信要去到6月底至7月初。即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港大及中大都就本港疫情作分析，當局需要了解現實的數字及模型走勢是否有差距，又聽說近日的人流增加，指其會影響傳播情況。她又說現時的確診個案仍然高企，希望市民減少外出。

如果大家放鬆晒就有機會反彈。

她表示有專家提到確診個案會橫行一段時間，當局要視乎社區人流及社交距離的模式，而了解會橫行多長時間或確診數字下跌的情況。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」



立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩