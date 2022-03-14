  • 26°C
香港時間 : 2022314日 (週一) 18:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】張竹君指現時確診個案仍然高企　冀市民減少外出

社會 16:48 2022/03/14

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

(陳永康攝)

本港第5波疫情嚴峻，每日確診個案均達剷萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席記者會交代本港最新疫情。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今日（14日）表示，估計目前疫情狀況會橫行2至3個星期，估算每日確診人數要到5月底至6月初才回落到1000人，要回落至百人相信要去到6月底至7月初。即看：【下一頁】

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，港大及中大都就本港疫情作分析，當局需要了解現實的數字及模型走勢是否有差距，又聽說近日的人流增加，指其會影響傳播情況。她又說現時的確診個案仍然高企，希望市民減少外出。

如果大家放鬆晒就有機會反彈。

她表示有專家提到確診個案會橫行一段時間，當局要視乎社區人流及社交距離的模式，而了解會橫行多長時間或確診數字下跌的情況。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【全民檢測】深圳今起展開三輪全民檢測　林鄭月娥：本港今未有能力全民檢測【不斷更新】
今日 12:08
【全民檢測】深圳今起展開三輪全民檢測　林鄭月娥：本港今未有能力全民檢測【不斷更新】
【抗疫湯包】港大中醫藥學院推6款藥膳湯包　有助抗疫及調理身體【附做法】
今日 12:53
【抗疫湯包】港大中醫藥學院推6款藥膳湯包　有助抗疫及調理身體【附做法】
【第五波疫情】本港新增共26,908宗確診及陽性個案　今波死亡個案已錄4,066宗【不斷更新】
今日 17:11
【第五波疫情】本港新增共26,908宗確診及陽性個案　今波死亡個案已錄4,066宗【不斷更新】

你可能感興趣

【全民檢測】深圳今起展開三輪全民檢測　林鄭月娥：本港今未有能力全民檢測【不斷更新】
今日 12:08
【全民檢測】深圳今起展開三輪全民檢測　林鄭月娥：本港今未有能力全民檢測【不斷更新】
【抗疫湯包】港大中醫藥學院推6款藥膳湯包　有助抗疫及調理身體【附做法】
今日 12:53
【抗疫湯包】港大中醫藥學院推6款藥膳湯包　有助抗疫及調理身體【附做法】
【第五波疫情】本港新增共26,908宗確診及陽性個案　今波死亡個案已錄4,066宗【不斷更新】
今日 17:11
【第五波疫情】本港新增共26,908宗確診及陽性個案　今波死亡個案已錄4,066宗【不斷更新】
快速測試 強制檢測 張竹君 中文科 劉家獻 香港經濟日報 疫情 衞生防護中心 衞生署 傳染病

最高瀏覽

【聲夢傳奇】聲夢學員任代言被狙擊　Chantel經理人丘梓謙被騷擾
13:27 2022/03/13
【聲夢傳奇】聲夢學員任代言被狙擊　Chantel經理人丘梓謙被騷擾
【居家隔離】港媽確診後居家隔離十幾日康復 嚴守11規條力保丈夫子女免中招
11:36 2022/03/13
【居家隔離】港媽確診後居家隔離十幾日康復 嚴守11規條力保丈夫子女免中招
【香港地震】廣東惠州海域凌晨2時29分4.1級地震　天文台接逾8000市民報告感數秒震動
今日 09:22
【香港地震】廣東惠州海域凌晨2時29分4.1級地震　天文台接逾8000市民報告感數秒震動