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【億萬駙馬】伍富橋白色情人節報喜　宣布與千金小姐Shirley結婚

娛樂 16:09 2022/03/14

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伍富橋宣布結婚。

TVB藝人伍富橋（Alvin）早前在大年初二（2月2日）在社交平台公開與女友Shirley合照放閃，原來二人已拍拖半年，一直有指對方是富家女，伍富橋早前接受訪問透露女方曾在TVB做幕後工作，二人是在朋友聚會認識，他認為對方爽直聰明並思想成熟一早已視結婚對象。

言猶在言，今日Alvin在白色情人節，宣布求婚成功，上載二人望着對方相擁照加一張心形婚戒照，留言：「和你話愛就愛我的福氣。」認真恭喜！

最新影片推介：Anson Lo專訪 

【億萬駙馬】揭伍富橋女友家庭背景　Alvin視千金小姐Shirley為結婚對象：一齊最緊要開心

  • 二人拉埋天窗 。
  • 成功求婚。
  • 恭喜。
  • 做人夫。
  • 二個好甜蜜。

億萬身家千金

有指，Shirley於英國Lancaster University求讀 Criminology，並在UCL取得Countering Organised Crime and Terrorism碩士學位，之後回港修讀法律碩士課程，可說是一名學霸。

她曾在娛樂新聞台及《3曰2夜》當撰稿員，不過據悉因她的家庭與TVB管理層相熟，所以入電視台當幕後只屬玩票性質取工作經驗而已，現已離開大台。

至於其家庭背景實力雄厚，Shirley父親從事物流業及食品等生意，此外家族擁有兩間麻將館，是億萬身家的千金小姐。

撰文 : TOPick柴犬出動

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