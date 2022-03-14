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【指定診所】明日再增6間指定診所供輕症病人　設關愛預約專線予高風險人士【內附名單】

社會 16:45 2022/03/14

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明日起將額外啟動6間指定診所。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，今日（14日）新增26,908宗確診。港府因應疫情，早前將部分醫院轉為定點救治醫院，包括天水圍醫院、北大嶼山醫院、伊利沙伯醫院及東華三院馮堯敬醫院等。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，醫管局明日（14日）起將額外啟動6間指定診所，現共有23間指定診所，以診治輕症病人，特別是高風險患者。患者須預約診症，避免人流聚集。明起亦另設關愛預約專線，供較高風險人士預約，包括70歲以上、5歲以下、28周以上孕婦，免疫力較低的病人等。

6間新增指定診所包括：

  • 環翠普通科門診診所
  • 橫頭磡賽馬會普通科門診診所
  • 藍田分科診所普通科門診診所
  • 石硤尾普通科門診診所
  • 青衣市區普通科門診診所
  • 容鳳書健康中心

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記者：黃穎津

 

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