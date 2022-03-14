【創新科研】中大醫學院應用機械人輔助支氣管鏡檢查　助提高癌症病變定位診斷率

▲ 醫生可遙距操控機械臂上的支氣管鏡，能準確地驅動到肺部所需到達的位置。（中大醫學院提供）

肺癌是本港頭號致命癌症，隨醫學技術進步，越來越多細小或位於肺部深處的結節可被偵測，但如何將組織抽取出來以進行早期診斷，亦是一大難題。香港中文大學醫學院去年12月開始，利用「混合手術室機械人」，輔助支氣管鏡以提高診斷率，讓醫生可以更早為病人作癌症診斷，至今已經為18 名肺病病人完成檢查手術。

中大醫學院表示，要診斷體積細小、位於肺部深處的結節是否屬於早期肺癌，需要抽取組織進行診斷，目前常規支氣管鏡檢查，通常只能到達肺部的中央。中大醫學院去年開始應用「機械人輔助支氣管鏡」技術，使用實時光學影像和電磁定位，於狹窄而複雜的氣管進行導航；醫生透過操作控制台，遙距操控機械臂上的支氣管鏡，能準確地驅動到肺部所需到達的位置。

中大醫學院外科學系心胸外科名譽臨床助理教授劉穎虹指出，目前用於肺癌的常規診斷方式，在準確性、 安全性或創傷方面都有局限，可能導致假陰性，或氣胸、出血等併發症；而機械人系統可以保持儀器在氣管內的穩定性，提高病變定位的準確性和診斷率。

中大醫學院外科學系心胸外科教授吳士衡說，美國於2018年開始利用有關技術，中大醫學院成為亞太地區第一個進行混合手術室機械人輔助支氣管鏡手術，指出日後能更精準地處理細小及位置隱蔽的肺結節，讓醫生可以更早為病 人作癌症診斷，減少重複程序及節省成本，亦能為患者提供更良好的診治體驗和治療效果。

▲ 中大醫學院去年12月開始，利用「混合手術室機械人」，輔助支氣管鏡。（中大醫學院提供）

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責任編輯：黃悅晴