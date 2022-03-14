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【居家抗疫】染疫吃藥後更令胃口大跌 營養師分享4種食材助染疫者復元

保健美顏 17:37 2022/03/14

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男朋友不幸地確診了新冠肺炎，病情不輕的他反覆發燒、咳嗽和喉嚨痛，吃藥後更令胃口大跌。趁他午睡休息時，我便開始張羅晚餐，始終多吃含豐富營養素的食物，是有助早日痊癒的最佳方法。

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打開雪櫃，心想：「幸好早前跟他到超市採購了足夠一星期隔離的食物。」檢視了一下雪櫃裏的食材，我打算用南瓜、紅蘿蔔、粟米粒、三文魚和乾瑤柱來煮粥。

這些看似普通的食材，其實有助身體復元。南瓜、紅蘿蔔和粟米粒都含有豐富胡蘿蔔素，當身體吸收胡蘿蔔素後，會轉化成維他命A，而維他命A有助保護上呼吸道黏膜組織健康。

三文魚則屬於優質蛋白質，是構成白血球和抗體等免疫細胞的基本元素。除此之外，三文魚亦含豐富維他命B和D。維他命B有效維持免疫系統運作正常，而維他命D則能夠幫助免疫細胞對抗病毒。

而且，生病時胃口總會不佳，粥水比較容易入口和消化。南瓜和粟米的甜味和乾瑤柱的鮮味亦會令人更加開胃。

說時遲那時快，粥已經煲好。男朋友雖然胃口不佳，但仍然十分合作地吃了兩大碗。然後我再切好一碗含豐富維他命C的木瓜和一杯暖水送到房裏。希望有足夠的營養素，助他盡快康復吧！

全文刊登《經濟日報》，原題是「四種食材助新冠患者復元

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撰文 : 盧綺欣

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