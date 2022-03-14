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【第五波疫情】羅致光料240名內地照顧員本周內抵港　灣仔港灣道暫託中心周三啟用

社會 16:11 2022/03/14

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羅致光（右一）到灣仔港灣道體育館了解醫療床的安裝過程及如何有助照顧長者。（政府新聞處）

政府增設由體育館改成的暫託中心照顧確診長者，位於灣仔港灣道體育館的暫託中心將於周三（16日）服務。勞工及福利局局長羅致光博士今日（14日）出席捐贈醫療床儀式，他稱港府正加快為安老院友接種新冠疫苗，以加強保護整體院友，而首三批約120名內地照顧員已經投入服務或受訓中，另有約240人預計在本周內抵港。

羅致光到港灣道體育館視察已完成安裝的床位，他指感謝華潤慈善基金會捐贈1,000張醫療床予社署，協助政府在不同體育館設立隔離及暫託中心，又指設立隔離及暫託中心是為照顧經醫管局轉介確診的體弱長者，他們是有輕微徵狀或在康復中並病情穩定　但未能即時返回院舍的院友或家中，目的是騰出醫院病床，以醫治和照顧有更大需要的人士。當局仍需要陸續在合適的地點設立長者隔離及暫託中心，發揮中途站功能。

各隔離及暫託中心由社署管理及營運，包括自2月起先後投入服務的觀塘彩榮路體育館和石硤尾公園體育館；將於周三開始運作的港灣道體育館；以及下星期起分階段啟用的啟德郵輪碼頭。配合衞生當局的「分層分流」治理策略，多間暫託中心亦正在積極籌劃中。各中心將為長者提供醫療支援和照顧服務，不另收費。

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責任編輯：蘇文軒

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