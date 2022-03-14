【死亡個案】昨再多249人染疫後離世　其中4人已打3針疫苗

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時共有9,905名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。

過去24小時有91名病人情況危殆，112人情況嚴重，104名危殆病人於深切治療病房留醫。另昨有375人出院，約45名病人於入院篩查或院內檢測陽性，50多同房病人會被列密切接觸者。

有人249染疫後於昨日離世，包括151男98女，年齡介乎39歲至105歲，當中231人屬65歲以上長者；134人居住於院舍53%；165位沒有接種疫苗，41位已打一針，39位已打兩針、4人打3針。

昨日較年輕死者詳情如下：

39歲長期病患：有已擴散癌症，接受抗癌治療

40歲長期病患：遺傳鐵質病，多年沒求醫，入院時肝臟已有衰竭，情況一直差，進入深切治療部後離世

52歲：遺傳染色體、中風、癲癇、住殘疾院舍

53歲：有遺傳退化，無法溝通

54歲：有癌症，已有擴散至骨、淋巴，服抗癌藥

57歲：血癌，擴散至淋巴，要服藥，

57歲：副甲狀腺問題、胰臟有腫瘤、肝硬化

57歲：癌病，擴散至肝、淋巴

59歲：智障者，住宿舍、癲癇

此外，由於數據滯後，2月27日至3月12日期間，再有37名病人離世，包括22男15女，年齡介乎64至106歲。截至昨日，醫管局累計共15227人染疫，當中6948人已康復返回工作崗位。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今（14日）出席疫情記者會。

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記者：鄧凱文