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【內地醫護】首批70多名內地醫護今日抵港　劉家獻：大家都是專家不分正副

社會 17:01 2022/03/14

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。

本港爆發第五波疫情，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，被問到內地來港團隊，知道情況嚴峻，軟硬件都飽和情況，感謝中央幫助興建不同設施，很歡迎內地醫療團隊來港，相信可提升接收病人的能力，今有70位到港，之後有300位來港，希望有協同效應，會合作，用大家專長達最好效果，明白2個團隊要磨合，包括治療方法，臨床處理、管治、臨床系統會與醫管局一致：

大家都係專家，無話邊個正邊個副，希望有協同合作，在臨床上達到最好的結果，當然他們受到法例豁免，希望在各方各面達到最好成果。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今（14日）出席疫情記者會。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

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記者：鄧凱文

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