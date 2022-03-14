【高官任命】懲教署副署長黃國興本月24日接任署長　消防處副處長楊恩健周三接任處長

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政府今日（14日）宣布，現任懲教署副署長黃國興將於本月24日接任懲教署署長；另現任消防處副處長楊恩健亦將於本周3出任消防處處長。

政府表示，現任懲教署署長胡英明本月24日展開退休前休假，現任副署長黃國興將於同日接任懲教署署長。



另外，現任消防處處長梁偉雄本周3展開退休前休假，現任副處長楊恩健將於同日接任消防處處長。



黃國興於1989年8月加入懲教署任職懲教主任，於2012年8月晉升為懲教事務高級監督，於2017年8月晉升為懲教署助理署長，並於2018年11月出任懲教署副署長至今。

楊恩健於1989年11月加入前人民入境事務處任職入境事務助理員。他於1992年4月轉職消防處，於2015年7月晉升為副消防總長，於2017年1月晉升為消防總長，並於2020年四月出任消防處副處長至今。

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責任編輯：黃小冰