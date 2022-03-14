【王菲前夫】李亞鵬宣布女友海哈金喜誕B　再度榮升做爸爸

▲ 祝二人幸福快樂。

樂壇天后王菲前夫李亞鵬早前被捕獲陪模特兒女友海哈金喜做產檢，即爆出再度榮升人夫兼人父。

今日（3月14日）則有好消息公布，原來海哈金喜已經誕下BB，李亞鵬在社交網宣布BB出世，並分享與海哈金喜捉緊BB手仔的一家三口合照以及與太太的婚照。

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發表愛的宣言

李亞鵬更寫下愛的宣言：「你看着等待嫣然天使醫療隊，救助的家長和孩子們，我看着站在人群裡的你，你的眼睛滿是關切和憐惜，我的眼睛看到了我們的未來，一個來自西域戈壁，一個來自蜀地青山，攜手人生路，並以新的生命之名，祈願國泰民安 世界和平。Let's Love！」而「攜手人生路」似是暗示二人完婚。

一班網民紛紛送上祝福，希望他們一家幸福快樂。

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二人恩愛甜蜜

李亞鵬自公開認愛海哈金喜後，二人關係穩定，更不時傳出結婚喜訊，亦曾傳李亞鵬陪女方返家鄉四川涼山，他拜見準外父外母時，入鄉隨俗當眾跪叩。而海哈金喜跟李嫣的關係也不錯，常被發現一家三口聚餐外，有傳因她行事低調及性格溫純，深得李媽媽認同及歡心。