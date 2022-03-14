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【保釋被拒】涉企圖煽動再提訊　古思堯申保釋覆核被拒續還押

社會 16:44 2022/03/14

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古思堯今申保釋覆核被拒，續被還押候訊。資料圖片

社運人士古思堯早前被指擬將自製棺材帶到中聯辦示威，被警方國安處拘捕，被控企圖作出或準備作出1項或多項具煽動意圖的行為罪，今（14日）於西九龍裁判法院申請保釋覆核被拒，暫毋須答辯，裁判官因應公共衛生原因，將案件押後至4月12日再訊，被告未有保留8天保釋覆核權利，還押候訊。

被告古思堯(75歲)，報稱兼職船隻維修員，被控於2022年2月4日，在香港企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為，即引起對中央或香港特別行政區政府的憎恨、藐視或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港 的依法制的事項，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，以及慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告今出庭作保釋覆核被拒，控方申請將案件押後，以索取法律意見。被告早前因應疫情關係，繼2月5日首次提堂後，三度未有出庭應訊。案件原排期於4月1日再訊，裁判官因應公共衛生原因，將被告押後至4月12日再訊。

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記者：梁錦麟

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