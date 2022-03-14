【疫下劏房】旺角120呎劏房租$4600疫情價　網民驚見廁所灶頭二合一：病毒爆發

▲ 旺角120呎劏房租$4600「疫情價」，環境惡劣。

疫情影響民生，市道低迷，不少市民開工不足、失業，又或確診需放無薪假，有業主會選擇共度時艱減租，日前有名業主在網上放租，標明「疫情價」，旺角120呎劏房租金卻開月租$4600，廁所灶頭更是二合一，房內亦沒有窗，網民斥責業主無良。

▲ 廚廁獨立是指廚廁合而為一⋯⋯（facebook圖片）

在facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」，昨日（13日）有網民發帖引起一眾網民斥責，帖文標明免佣金，業主租客共度難關疫情價$4600租，拎衫即住，120呎，原帖標明：

有粒（𨋢）管理好！有粒（𨋢）、有床、飯台（枱）、衣柜（櫃）、洗衣機、冷熱齊、有閣樓儲物！可煮食，交通便利，近旺角兩鐵，有獨立廚廁！ 隔壁住緊正職人士！3月28交吉，有收入證明優先！

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廚房廁所同一空間

從文字上，業主介紹有不少家電、家具，更說獨立廚廁可煮食，可是照片所見非如此。 廚房廁所是同一空間，見馬桶旁就是鋅盆，網民不禁嘩然，「個廚房咁恐怖，點敢煮嘢食」、「廚房嗰個係廁所嚟定洗手盤？我有無睇錯」、「邊痾屎邊煮食」、「病毒爆發一流」等。此外，單位沒有窗，只有一張扮窗的掛畫。

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網民斥無良業主扮偉大

網民嘲諷該業主是「孽主」，斥責她說是疫情共度難關，實情似是「攞錢幫你渡難關」，反問如果不是疫情價是多少，不要扮偉大，其他網民指$4600租120呎劏房其實是市價。「無良業主講到咁偉大，你咁偉大一千蚊租畀人吖嘛， 咁先係共渡難關」。

之後，業主編輯該帖文，已刪去「廁所沖涼灶頭三合一」的照片，文中亦改了錯字，將「粒」改為「電梯」，並加上「索取詳情請pm我！不誠勿擾」。

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責任編輯︰王明芳